涉竄改西松高中「國際文憑」成績無罪 法官：蘇弘曆有權幫學生加權

台北市議員應曉薇2018年向台北市政府提案促成西松高中國際文憑課程，西松高中時任升學顧問蘇弘曆、韓籍課程協調員安嘒星被控為提升輔導績效調高學生成績，依偽造文書罪起訴，台北地院審理採信蘇有權「從嚴教學，期末加權」的說法，認蘇調整成績辯詞可採，今判蘇、安2人無罪。可上訴。

國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate Diploma Programme）獲得國際組織認證，即學生自費念完課程，可憑成績單及全球會考向國內外大學申請入學，西松高中是國內首間開辦課程的公立學校。

蘇弘曆從英國留學後持續推動相關課程，在學校擔任升學顧問，負責協助西松高中輔導課程班學生申請國內外大學，安嘒星是課程協調員。

2024年10月，有應屆畢業生為申請大學請求發給修課成績單，蘇弘曆以過去評分標準過低為由，未與授課老師討論直接將學生的成績調高，並蓋上西松高中國際交流處的印章，檢察官認為，蘇與安未獲授權就竄改學生成績並盜用校方印文，依偽造準特種文書罪嫌起訴2人。

法院審理時，蘇弘曆辯稱，開辦課程時，曾與學校國際交流處主任陳瓊玉訂下「從嚴教學，期末加權」制度，以忠實反應課程難度及在該年齡應得的成績；安嘒星辯稱，她擔任課程協調員，依制度處理，蘇建議調整成績時，即依據大原則處理，以反學生的能力與程度。

合議庭認為，蘇弘曆、安嘒星供稱2023、2024年的第一屆、第二屆都有調整學生的課程成績，而第一屆有14名學生、第二屆有26名學生，西松高中知道有學生以調整過的績申請學校，都有提出更正，但沒有學生因此被撤銷入學資格。

法官認為，蘇、安2人辯稱因從嚴教學而有加權必要，非全然無據，縱使加權調整成績前未獲任課老師同意，或是未將調整的成績提供校方留存備查，僅為西松高中對調整成績及製作成績證明等程序所為監督管理是否妥適的問題，難認定調整成績不實，蘇、安無涉偽造準特種文書的犯意及犯行。

蘇弘曆今獲判無罪。記者王聖藜 /攝影