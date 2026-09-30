快訊

西門捷運站驚傳黑衣人持刀！警急奔現場調監視器 北捷火速回應

人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

THE泰晤士世界大學排名出爐 台大進步14名「這項目」獲世界第一

聽新聞
0:00 / 0:00

涉竄改西松高中「國際文憑」成績無罪 法官：蘇弘曆有權幫學生加權

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市議員應曉薇2018年向台北市政府提案促成西松高中國際文憑課程，西松高中時任升學顧問蘇弘曆、韓籍課程協調員安嘒星被控為提升輔導績效調高學生成績，依偽造文書罪起訴，台北地院審理採信蘇有權「從嚴教學，期末加權」的說法，認蘇調整成績辯詞可採，今判蘇、安2人無罪。可上訴。

國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate Diploma Programme）獲得國際組織認證，即學生自費念完課程，可憑成績單及全球會考向國內外大學申請入學，西松高中是國內首間開辦課程的公立學校。

蘇弘曆從英國留學後持續推動相關課程，在學校擔任升學顧問，負責協助西松高中輔導課程班學生申請國內外大學，安嘒星是課程協調員。

2024年10月，有應屆畢業生為申請大學請求發給修課成績單，蘇弘曆以過去評分標準過低為由，未與授課老師討論直接將學生的成績調高，並蓋上西松高中國際交流處的印章，檢察官認為，蘇與安未獲授權就竄改學生成績並盜用校方印文，依偽造準特種文書罪嫌起訴2人。

法院審理時，蘇弘曆辯稱，開辦課程時，曾與學校國際交流處主任陳瓊玉訂下「從嚴教學，期末加權」制度，以忠實反應課程難度及在該年齡應得的成績；安嘒星辯稱，她擔任課程協調員，依制度處理，蘇建議調整成績時，即依據大原則處理，以反學生的能力與程度。

合議庭認為，蘇弘曆、安嘒星供稱2023、2024年的第一屆、第二屆都有調整學生的課程成績，而第一屆有14名學生、第二屆有26名學生，西松高中知道有學生以調整過的績申請學校，都有提出更正，但沒有學生因此被撤銷入學資格。

法官認為，蘇、安2人辯稱因從嚴教學而有加權必要，非全然無據，縱使加權調整成績前未獲任課老師同意，或是未將調整的成績提供校方留存備查，僅為西松高中對調整成績及製作成績證明等程序所為監督管理是否妥適的問題，難認定調整成績不實，蘇、安無涉偽造準特種文書的犯意及犯行。

蘇弘曆今獲判無罪。記者王聖藜 /攝影
蘇弘曆今獲判無罪。記者王聖藜 /攝影

安嘒星今獲判無罪。記者王聖藜 /攝影
安嘒星今獲判無罪。記者王聖藜 /攝影

文憑 學生 法官

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

涉竄改西松高中「國際文憑」成績判無罪 蘇弘曆：簡單的問題被放大了

115年王惕吾先生新聞獎學金 10月15日截止申請

修平科大首有暨大學生進駐 暨大台中校區替僑外生辦秋節聯歡

獲教育大愛菁師獎 東中教師莊豐銘：教育是一場長跑

相關新聞

綠營桃市議員張肇良索賄護農地違建又詐財 今再依貪汙罪起訴

桃園市議員張肇良被控時任市府顧問期間，索賄80萬元幫平鎮農地違建的陳姓業者關說，並以打點公務員名義詐取60萬元，另又施壓農業局科長、平鎮區公所技士等公務員核准資材室、溫室使用，桃園地檢署今偵結，依貪汙等罪起訴張等6人。

買百年名琴欠590萬！小提琴名師官司輸了 還爆王文洋砸2.5億買琴

曾教過宏仁集團總裁王文洋的小提琴老師張鎮洲，被控向英國小提琴商購買兩把小提琴，卻遲遲未清償貨款，雙方協議張要給付14萬1000元英磅，張仍未給付，琴商提告請求履行協議，一審判決張應給付全額，張不服提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判張應給付14萬1000元英磅，可上訴。

基隆市議員曾紀嚴涉綁標收押 兒曾維祥代父參選今遭搜索帶回

國民黨籍基隆市議員曾紀嚴涉及市府工程綁標弊案遭收押，檢調先前發動二波搜索，今天發動第三波搜索，搜索「代父出征」曾紀嚴的由兒子曾維祥的相關處所，並被檢警調帶回訊問，釐清相關案情。

轉帳不慎誤匯43萬給已故公公 糊塗媳告中華郵政討錢卻輸了

北市一名金姓媳婦搞糊塗，於2024年間因轉帳不慎，誤將43萬餘元匯入2021年過世的公公郵局帳戶中，因此對中華郵政提起民事訴訟，請求返還這筆不當得利，一審敗訴。全案上訴二審，台北地院今（30）日駁回上訴，中華郵政免賠確定。

台中銀掏空案 合議庭傳喚「超跑達人」親信、跨國私人飛機經紀商

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，用以租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今傳喚出租龐巴迪私人飛機給王貴峰的「超跑達人」周哲男親信蔣宗玲，以及私人飛機經紀商、港商亞翔航空台灣銷售總監喻湘怡，了解私人飛機的買賣、租賃實務情形。

周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料獲輕判 張淑娟下跪哭求高院「還公道」

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料，指前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月，全案上訴，二審昨依個資法等罪，改判周9月徒刑；另改判蔡6月徒刑，得易科罰金18萬元。該案仍可上訴。張淑娟不滿判決結果，今由國民黨立委王鴻薇陪同開記者會，張淑娟講到激動處，當場下跪哭求高等法院還她一個公道，不要向被告低頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。