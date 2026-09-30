女兒巴紐辦婚禮前議員劉明坤聲請出境 兩合議庭「一准一駁」無法出國

屏東縣連5任前縣議員60歲劉淼松，現已改名為劉明坤，涉及兩件廢棄物清理法案件，在屏東地院審理中，遭限制出境、出海，近日他以女兒10月3日在巴布亞紐幾內亞舉行婚禮為由，向法院聲請暫時解除限制出境出海。屏東地院兩個合議庭分別作出「一准一駁」裁定，其中一案准許他從9月26日至10月6日暫時解除限制出境及科技監控，另一案則認定他嫌疑重大，且有人脈、資力可供逃亡海外，駁回聲請。屏東地院表示，劉仍無法出境。

劉明坤透過律師向法院聲請，女兒預定10月3日在巴布亞紐幾內亞舉行婚禮，希望到場祝福，涉及跨國轉機及航班時間，請求暫時解除限制。律師並提出婚禮預約確認函、出生證明、戶籍謄本、護照、電子機票、訪客簽證、婚禮邀請卡等資料佐證。

屏東地院刑事第五庭裁定指出，審酌檢察官意見，兼顧公益、人權保障及刑事程序進行，准許他從9月26日至10月6日暫時解除科技設備監控及限制出境、出海。

另一個合議庭刑事第四庭則指出，劉明坤以參加女兒婚禮為由，聲請9月27日至10月5日暫時解除限制出境、出海，駁回聲請。

屏東地院刑事第四庭指出，劉明坤涉犯廢棄物清理法相關罪嫌，有卷內證據可佐，犯罪嫌疑重大；且他曾任屏東縣議員多年，「人脈雄厚」，有一定資力及人脈可供其逃亡海外，未來可能面臨刑責及高額廢棄物清除費用，有相當理由認定存在逃亡之虞，因此自9月22日起限制出境、出海8個月。

法院另指出，該案掩埋廢棄物範圍甚廣、對土地危害極大，目前主管機關正命其清理，未來可預期將面臨高額清理費用及相關訴訟；加上案件已排定10月8日審理，權衡司法權有效行使、公共利益及被告遷徙自由後，認為仍有繼續限制出境、出海必要，因此駁回聲請。

屏東地院表示，兩案雖均因女兒海外婚禮聲請解除限制，因屬不同案件、不同合議庭審酌後作出不同裁定。由於其中一案仍維持限制出境、出海，劉明坤仍受該裁定拘束。兩份裁定均可抗告。