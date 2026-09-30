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藝人畢書盡之父畢福鬢涉逃稅676萬 聲請解除限制出境裁定出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人畢書盡的父親畢福鬢2020年間因涉假發票逃漏稅案被通緝，2024年返台落網，依違反商業會計法等罪起訴，案由法院審理；畢福鬢被限制出境聲請解禁，台北地院審查認他仍有逃亡之虞，裁定駁回。

畢福鬢指出，他2025年6月23日經通緝到案，歷次開庭均準時到庭，且與案件證人趙怡堯、鄭伊芸不相識，沒有串證或串供之虞，且所犯罪是5年或3年以下輕罪，不會甘冒風險逃匿。

畢福鬢說，他被限制出境、出海長達1年4月，無法與妻兒相見，也無法提出於大陸洽談版權的相關證據，盼解除限制出境、出海處分。

裁定指出，畢福鬢自陳從事大陸版權買賣，長年在國外生活，曾經2度發布通緝始才緝獲到案，於2024年1月30日偵訊、2025年6月23日警詢時一再辯稱一直在深圳，沒有收到通知、傳票等，顯見他一旦出境返回深圳，仍有經濟來源支援，有出境後滯留不歸的高度可能。

裁定說，畢福鬢於準備程序中否認犯罪，他逃漏稅捐期間自2012年12月起至2014年6月開立虛偽發票163紙，銷售金額達新台幣1億3522萬5161元，幫助銷售對象勳高國際公司等8家營利事業單位逃漏稅捐676萬1763元，倘經審理後予以論罪科刑，有相當理由有逃亡之虞。

裁定指出，畢福鬢犯罪情節不輕，對社會影響大，為防免逃亡，仍有限制出境、出海之必要，畢福鬢聲請解禁無理由，應予駁回。

2020年，檢察官偵辦稅法案傳喚畢福鬢未到，發布通緝，畢福鬢於2024年間返台，辯稱自己的身份遭邱立民盜用，是否有逃漏稅完全不知情；2024年，檢察官第2次傳喚畢福鬢又未到，再發布通緝。

稅法案共犯趙怡堯一審判決拘役50日，緩刑2年，邱立民過世不起訴，畢福鬢返台被拘提到案，依商業會計法罪嫌起訴。

檢方指控，畢福鬢與趙怡堯為「探索開發公司」前、後任負責人，明知公司無實際營運，卻自2009年8月起至2014年6月間與邱立民共謀以497張金額共3.6億元發票申報扣抵稅額，逃漏營業稅676萬元。

檢察官指控，畢福鬢又在2012年自2016年以公司名義簽名、領用統一發票，涉嫌幫助邱立民虛偽開立163紙、銷售金額1億3522萬5161元的發票給8家企業，違反商業會計法。

藝人畢書盡的父親畢福鬢聲請解除限制出境被駁回。聯合報系資料照
藝人畢書盡的父親畢福鬢聲請解除限制出境被駁回。聯合報系資料照

藝人畢書盡。聯合報系資料照
藝人畢書盡。聯合報系資料照

畢書盡 限制出境 藝人

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