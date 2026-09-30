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謝龍介出招！北檢聲援黃呂錦茹遭法辦 興訟槓上中正一分局

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

國民黨台南市長參選人、立委謝龍介去年赴台北地檢署聲援前黨部主委黃呂錦茹，因不從警方警告、命令解散及制止等處分，被依違反集會遊行法送辦，由北檢偵辦中。謝不服警方的行政處分，經訴願駁回後，向台北高等行政法院提行政訴訟救濟，除主張違法，也認為檢方在本件訴訟判決前，應停止調查。

全案源於2025年4月17日，檢調偵辦幽靈連署案，搜索國民黨台北市黨部，帶回黨部主委黃呂錦茹。時任國民黨主席朱立倫發出動員令，號召黨公職到北檢前集合聲援，但因該處為禁制區，過程中收到中正一分局7次舉牌警告，命令眾人解散並制止。

中正一分局指出，當晚11時54分，分局長已對朱立倫、楊智伃、謝龍介等人二度舉牌制止，眾人卻未遵從，直至隔日凌晨仍於現場聚集，待黃呂遭聲押後才離去，事後依違反集遊法函送朱、謝、楊等3人，目前仍在北檢偵辦中。

謝不服遭法辦，認為該次集會未有暴力行為，警方卻於現場舉牌警告、命令解散，相關行政處分已經違法，先行透過訴願救濟，經駁回後，再向北高行提起行政訴訟。

謝的律師指出，依司法院釋字718號解釋，事起倉卒、非即刻舉行則無法達到目的之緊急性集會、遊行，本就無法事先申請許可或報備，若警方以此強制制止、命令解散，有違比例原則，更違反憲法保障人民集會自由的意旨。

謝的律師強調，事發當天是因北檢搜索帶回黃呂，藍營才衝到北檢聲援，本質上屬於「緊急性集會」。警方在得知藍營動員消息後，也隨即於北檢外架設阻材，部署警力控制現場；集會中，也僅有黨公職等人輪流演講，彼此更相互提醒注意安全，未訴諸暴力。

謝的律師也主張，依行政訴訟法第12條規定，行政爭訟程序已經開始者，於程序確定前，民事或刑事法院應停止審判。刑事部分，目前雖於檢方偵辦在案，未進入法院審理，但理論上也應停止調查程序。

中正一分局的律師則提出密錄器影像駁斥，謝在集會活動中曾高喊「所有民意代表向左轉，前進！」一度引導群眾至巷口並發生推擠，且該推擠、暴力行為長達5分鐘，已非所謂「和平集會」，且經警方命令解散後仍不從，後命制止為合法。

至於釋字718號解釋，中正一分局的律師表示，該內容是指集遊法中對於偶發、緊急性集會申請程序有違憲情形，並非認為員警因應有逾越言論自由範圍時，命令解散屬於違法。

去年4月，國民黨前黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署移送北檢，前黨主席朱立倫（中）、立委謝龍介（右）赴現場聲援。聯合報系資料照
去年4月，國民黨前黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署移送北檢，前黨主席朱立倫（中）、立委謝龍介（右）赴現場聲援。聯合報系資料照

黃呂錦茹 謝龍介 北檢

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