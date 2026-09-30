北市男違規234件與行政執行署大玩「躲貓貓」 親情勸說後終軟化

李姓男子兩年內累積234件違規、欠款11萬元，行政執行署士林分署追查李名下車輛位置，卻因李將車輛駛離屢次撲空，直到書記官登門向家屬柔性勸說，李才終於態度軟化，隔日主動現身辦理分期繳納。

士林分署指出，李男2024年至2025年間，因多次違規停車、不依規定繳停車費、任意變換車道及行駛人行道等行為遭到連續開罰，加上拖欠國道通行費，案件被移送士林分署強制執行。

執行官收案後扣押存款，未料僅扣得數千元，李更催繳通知也置之不理。承辦案件的林姓書記官後續透過路邊停車即時通報鎖定李男車輛位置，但每次趕赴現場，都發現李男已提前駛離，導致執行人員屢次撲空。

書記官不願放棄，今年9月7日上午前往李的住居所查訪，耐心向家屬說明欠款情形及後續執行程序，請求家屬務必轉達；在親情勸說下，李9月8日一早前往士林分署報到，現場繳納1萬8000餘元，並針對剩餘尾款辦理分期繳納、提供車輛擔保。

士林分署呼籲，民眾若收到公法上金錢給付通知，切勿置之不理；案件移送執行後，應積極面對，主動聯繫承辦人員、據實陳報財產狀況並盡速清繳；若確有困難可申請分期，以免財產遭強制執行。