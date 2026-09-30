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女足隊迫於同儕壓力、教練權威抽血 周台英被控強制罪不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣師範大學女足隊前教練周台英遭告發，2019年至2024年間，涉嫌以「不配合就扣學分」強迫隊員配合她申請的國科會或教育部體育署的研究計畫，在寒、暑假期間各連續14天，每天3次抽血，其中還有人被學長抽血。台北地檢署今偵結，被控刑法強制罪及醫師法非醫事人員執行醫療業務罪嫌部分，罪嫌不足不起訴。

北檢專案小組去年約談10多名在學及已畢業的女足隊成員，其中9人證稱，她們沒有明確向周台英表示不願意參加實驗，但部分隊員內心確實害怕、抗拒抽血，因學姐和其他隊員都有參加，才會認為自己也應配合，另有人聽聞學姐表示不願意參加而被責備。

另有8名隊員紛紛指出，參加抽血實驗沒有自願或不自願的問題，教練說的話，所有球員都會遵守，周台英沒有對她說過威脅的話，也不是因為怕被當掉才參加實驗；至少3人認為，抽血實驗是訓練體能的一環，更沒有覺得拒絕參加會對學業造成不利影響，沒有因不配合被訓斥或責備；沒有參加抽血實驗者，也沒聽過有人稱不想抽血。

周台英供稱，不覺得自己強制，從來沒有隊員或學姐帶隊員說不想參加實驗，簡姓隊員退隊也不是因不配合參加實驗，她曾對簡說「人不多，希望可以配合作實驗」，但簡稱睡過頭，她才跟簡說「如果不想做實驗可以說，不想做的話可以離開」，簡就拿著包包走了，抽血部分是助理依程序辦理，沒想過會有不具醫事人員資格的人去抽血。

北檢認為，女足隊隊員因「同儕均參加、教練權威」的心理壓力而接受抽血實驗，依她們所述，難以認定周台英脅迫「不配合就扣學分」，且無證據證實有明示、默示告知要給予不參加的隊員何種不利結果；檢方指出，周台英或許因帶領球隊的風格、習慣，造成「不友善環境」，且也未慮及身為台師大女足教練可評定隊員「專業學分」，與隊員具有權力不對等的關係，而要求隊員進行實驗，「或有不當」，但是否成立霸凌事件或違反研究倫理，應由相關權責機關調查、認定、處理，難認有強制犯行。

檢方追查，抽血人員多為護理師或退休護理師，雖然有人指出「遭學長抽血」，但無法記憶抽血所涉的相關計畫及確切時間，縱有未具相關資格人員進行抽血，但抽血行為是為了完成實驗，應非主管機關所定義的醫療行為，難認違反醫師法。

台師大女足隊「抽血換學分」爭議，前教練周台英（右）被控強制罪部分不起訴。聯合報系資料照
台師大女足隊「抽血換學分」爭議，前教練周台英（右）被控強制罪部分不起訴。聯合報系資料照

女足隊 周台英 抽血

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