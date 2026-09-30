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不滿周玉蔻烏龍爆料二審輕判 張淑娟下跪呼籲法官不要向被告低頭

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

國民黨立委王鴻薇下午陪同張淑娟舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟突然下跪呼籲法官不要向被告低頭。

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月。全案上訴至二審，台灣高等法院9月29日宣判，二審撤銷原判，改判周9月徒刑，仍要坐牢；另改判蔡6月徒刑，得易科罰金。仍可上訴。

全案源於2022九合一大選期間，蔣萬安獲國民黨提名參選第8屆台北市長。周玉蔻、蔡玉真見有炒作空間，接連於同年9月在民視「辣新聞」節目及臉書發文，大聊蔣父蔣孝嚴擔任總統府秘書長時涉及的晶華酒店緋聞案，更爆料該案女主角為張淑娟。

張淑娟提出很多照片表示周玉蔻明明知道蔣萬安父親蔣孝嚴婚外情對象是王姓藝人，卻和蔡玉真一起汙衊她「滾床單」。痛罵「把我衣服脫光，何時穿回去？」她怒批被告一直狡辯、不肯真的認錯，犯這樣重大錯誤的電視台、媒體人就應該接受法律制裁，做假新聞超越記者的底線「無法被原諒」，犯罪的人就應該坐牢。

國民黨立委王鴻薇下午陪同張淑娟（左）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟突然下跪呼籲法官不要向被告低頭。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委王鴻薇下午陪同張淑娟（左）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟突然下跪呼籲法官不要向被告低頭。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委王鴻薇陪同張淑娟（圖）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟提出很多照片表示周玉蔻明明知道蔣萬安父親蔣孝嚴婚外情對象是王姓藝人，卻和蔡玉真一起汙衊她「滾床單」。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委王鴻薇陪同張淑娟（圖）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟提出很多照片表示周玉蔻明明知道蔣萬安父親蔣孝嚴婚外情對象是王姓藝人，卻和蔡玉真一起汙衊她「滾床單」。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委王鴻薇（左）下午陪同張淑娟（右）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟突然下跪呼籲法官不要向被告低頭，張起身後，王鴻薇不斷安慰痛哭的張淑娟。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委王鴻薇（左）下午陪同張淑娟（右）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟突然下跪呼籲法官不要向被告低頭，張起身後，王鴻薇不斷安慰痛哭的張淑娟。記者蘇健忠／攝影

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