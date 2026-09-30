賺8千萬不繳59萬稅金罰單 醫材公司女董提走6千萬涉隱匿遭管收

台中某醫療器材公司滯欠營利事業所得稅及交通罰單等共計59萬餘元，遭南區國稅局等移送強制執行，行政執行署台南分署追出該公司2020年至2022年間銷售額逾8千萬元，期間黃姓女負責人提領存款逾6千萬元，認她故意不履行且有隱匿或處分其財產，昨拘提她到案，法院則裁定管收。

據調查，該醫療器材公司原設址在台南，之後遷移至台中，目前已廢止。該公司於2020、2021年度滯欠營利事業所得稅及交通罰單等，經南區國稅局新化稽徵所及台南市交通局移送強制執行，尚欠金額合計59萬227元。

行政執行官調查，發現70多歲黃女於2021年至2023年間自公司帳戶合計提領存款金額6千餘萬元，卻未用來清償滯欠稅罰，同時，該公司於2020年至2022年間銷售額合計金額8千餘萬元，遠高於欠繳稅罰。

台南分署昨上午將她拘提到案，經執行官訊問，她辯稱，沒有錢。惟台南分署依其營運狀況及其帳戶金流，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，隨即移送台南地院聲請管收，法官開庭審理後裁定准予管收，隨即解送管收所。