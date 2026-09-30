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買百年名琴欠590萬！小提琴名師官司輸了 還爆王文洋砸2.5億買琴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾教過宏仁集團總裁王文洋小提琴老師張鎮洲，被控向英國小提琴商購買兩把小提琴，卻遲遲未清償貨款，雙方協議張要給付14萬1000元英磅，張仍未給付，琴商提告請求履行協議，一審判決張應給付全額，張不服提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判張應給付14萬1000元英磅，可上訴。

琴商提告主張，張鎮洲2018年間購買「Joseph Gag-liano Naples c1800」、「Carlo Ferdinando Landolfi, Milan 1762」2把小提琴，雙方2023年1月16日起簽協議書，約定張應付款17萬2000元美金，或14萬1000元英磅或（約新台幣590萬元），協議書簽立之後，張僅表示會以英鎊清償，卻遲遲未依約給付，提告請求張給付價金和利息。

張鎮洲反駁，依協議書約定，他應給付買琴價金給琴商，但因琴商曾以800萬元美金賣琴給他的學生王文洋，雙方約定琴商要以買賣價金4％，也就是32萬元美金，計算佣金給付給他，他認為應以佣金債權抵銷琴商本案請求。

王文洋的秘書曾到庭作證指出，張鎮洲是王文洋的小提琴老師，他知道張有介紹王文洋向英國琴商購買小提琴，但金額、小提琴型號不清楚，王文洋有付給張仲介費，金額也不太清楚，也不清楚張與琴商另外約定抽傭的事情。

法院認為，根據王文洋秘書的證述，無從證明張鎮洲和琴商之間是否有約定給付佣金和數額，且根據卷證資料，也難以認定雙方間有何具體交易給付佣金的約定，無從證明張主張為真，台北地院一審判決張敗訴，必須給付琴商14萬1000元英磅。

張鎮洲上訴，高院認為雙方確實有簽立協議書，約定2把小提琴的價金及利息，雖張鎮洲抗辯是遭脅迫若不簽立協議書，琴商就不願意歸還自身寄賣的另一把小提琴，但高院指出，琴商要求張簽協議書，是債權人維護債權的合理舉動，難認琴商有脅迫之舉。

至於張鎮洲主張琴商應該給付佣金，但根據張提出的對話紀錄，看不出雙方有約定給付佣金，認為張抗辯無理由，駁回張的上訴，張仍應給付琴商14萬1000元英磅。

宏仁集團總裁王文洋。聯合報系資料照片
宏仁集團總裁王文洋。聯合報系資料照片

小提琴 王文洋

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