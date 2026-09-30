綠營桃市議員張肇良索賄護農地違建又詐財 今再依貪汙罪起訴

桃園市議員張肇良被控時任市府顧問期間，索賄80萬元幫平鎮農地違建的陳姓業者關說，並以打點公務員名義詐取60萬元，另又施壓農業局科長、平鎮區公所技士等公務員核准資材室、溫室使用，桃園地檢署今偵結，依貪汙等罪起訴張等6人。

起訴指出，62歲張肇良於2020年2月10日至2021年12月31日間曾任桃園市政府簡任十二職等有給職顧問，負責市長室對外關係溝通協調、政策擘劃等工作，並經常接受民眾陳情、與市府官員協調。2022年當選桃園市議員後，仍具有監督市政、質詢官員、接受陳情及審議市府預算與議案等職權。

53歲陳姓業者於2020年4月間購入平鎮區建安段的特定農業區農牧用地，原本計畫興建3間連棟大型鐵皮建物作為家具倉庫，但該土地依法不得作非農業用途，陳某未經建管單位核准便搭設鋼架、鐵皮圍籬及RC柱頭，同年11月18日遭桃市建築管理處查獲違建面積約1600平方公尺，依建築法勒令停工並列為最優先拆除之施工中違建（分類A0）。

陳某為保住違建，2021年6、7月間透過房仲介紹認識當時擔任市府顧問的張肇良。張明知土地屬特定農業區農牧用地，仍向陳某表示可以協助處理，並以協助讓農地興建倉庫為由，開口索取80萬元，雙方約定簽署「農地容許委任書」，陳某交付前金30萬元，先申請農業設施資材室，取得水電後，再利用相關程序掩飾興建大型鐵皮倉庫，並依張指示在土地上種植蔬菜、果樹營造農業使用外觀。

張於2022年1月28日至9月4日間到陳某龍潭家收賄款26萬元，並委託代書辦理申請文件，同年8月4日向平鎮區公所提出申請，同步傳訊向時任農業局農地管理科科長高明關說，要求「麻煩和承辦傅專員打招呼一下」、「希望能夠允許」，高明則回覆「好的，收到」，張也致電平鎮區公所區長關切，由區長及課長轉達承辦47歲楊姓技士。

檢方調查，申請案現勘時，平鎮區公所人員實際發現土地上有外來砂石，依法應不得同意申請，但楊姓技士在上級轉達張肇良關切後，未將完整現況記載於公文，僅記載「現況種菜」，並勾選符合審查規定，平鎮區公所於2022年8月25日核發資材室使用同意書。

張將文件照片傳給陳要求付尾款24萬元，陳於同年9月6日到張的服務處交付。陳某之後搭建資材室並取得驗收文件，再透過水電業者向台電、台水申請水電，為後續興建大型違建鋪路。檢方認定，陳某因此取得約13萬7750元的建造成本不法利益。

陳某於2023年3月通知張準備在資材室後方興建大型鐵皮建物。為免施工期間遭民眾檢舉，張提供施工告示牌範本及資材室使用同意書給67歲呂姓女員工，呂再委託廠商製作工程告示牌，將資材室使用同意書的公文字號填在「建造執照號碼」欄位，並虛列設計、監造等資料，再由陳某懸掛在施工現場，營造已取得合法建照的假象。

2023年4月間違建正式動工後，張向陳某佯稱，還需要60萬元打點相關公務員，以免違建施工期間被發現、遭到拆除。陳某因此於同年月24日先提領50萬元，再加上手邊10萬元現金，隔天在快速路2段的企業社倉庫內交付60萬元給張。

同年5月間，內政部營建署城鄉發展分署透過遙測衛星影像發現土地異常變動，桃園市政府地政局通知平鎮區公所查處，公所人員現勘後確認現場有違法興建建物、圍籬及鐵門，農業局也認定違規面積約1600平方公尺，地政局因此裁罰7萬元並要求限期改善，建管處同年6月20日也派員勘查並張貼拆除通知。

張為免遭拆，指示陳某改以申請「農業用地作農業設施溫室容許使用」方式處理，同年7月向農業局提出補辦申請。張甚至親自前往農業局向高明科長關說，高明再向承辦的沙姓女技士施壓；同年8月2日現地會勘時，沙女發現資材室後方其實是大型鐵皮屋，因此在會勘結論記載「現場資材室，並已興建鐵皮建物」。

張後續仍向高明施壓，高明再利用職務關係要求沙女配合，高明與沙女均明知依審查辦法及農委會相關函釋，現勘發現未經申請先施設的非農業使用建物應不予同意，卻仍共同基於圖私人不法利益及登載不實之犯意，在審查簽辦單勾選「符合」，並在同意書「構造種類」欄位填寫「防蟲網」「塑膠布」而非「鐵皮」。

同年8月23日，農業局核發溫室容許使用同意書，使陳某原本應遭拆除的違建取得存續利益，建造成本價值約561萬2700元；由於取得溫室使用同意書後，可免再依規定向建管處申請建築執照及接受相關外部單位審查，陳因此獲得不法利益。

桃園地檢署說明，檢察官偵辦另案時發現張肇良疑似收受賄賂、向農業局官員關說後，檢察長張春暉指派肅貪專組檢察官李旻蓁指揮法務部調查局桃園市調查處組成專案小組追查。2026年6月9日至8月4日間，傳喚6名被告及其他21名證人到案，並搜索辦公處所及住居所共12處。張肇良、高明因犯嫌重大且有羈押必要遭法院裁定羈押禁見，其餘被告則分別以5萬元至50萬元交保。

檢方認定，張肇良涉犯公務員對於違背職務行為收受賄賂、公務員利用職務機會詐取財物、主管及監督事務圖利、行使公務上及業務上登載不實文書等罪；高明、沙女及楊男涉犯主管事務圖利及行使公務員登載不實文書罪；陳姓業者涉犯交付賄賂、行使業務登載不實文書及未依限恢復土地原狀等罪；呂女則涉犯行使業務登載不實文書罪。

桃檢強調，農地保護及區域計畫管制攸關國土永續發展，對於破壞農地利用管制及涉嫌貪污舞弊的行為，將持續查辦，全案今天依刑事訴訟法及國民法官法提起公訴，後續將由桃園地院審理。

陳姓業者在平鎮區農地違法興建大型家具倉庫行賄案，桃園地檢署今天偵結，將市議員張肇良等6人依貪汙罪起訴。圖／桃園地檢署提供