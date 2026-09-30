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宜蘭南澳鄉長與蘇西里長選舉爆幽靈人口 江子文、張惠禎獲交保

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南澳鄉長與蘇澳鎮蘇西里長選舉競爭激烈，遭宜蘭地檢署查出涉嫌幽靈人口違反選罷法，檢調單位昨兵分多路發動搜索，查出南澳鄉長參選人江子文、蘇澳鎮蘇西里長參選人張惠禎涉嫌假遷徙的「幽靈人口」，企圖影響選局；經漏夜訊問後，認定兩人涉嫌重大，分別諭令10萬元與4萬元交保。

宜蘭地檢署今天說明此案由檢察官洪景明、林禹宏及陳奕翔組成肅貪小組，昨天指揮大批警調人員持搜索票前往8處地點執行搜索，並傳喚江、張兩人及相關涉案人士共8人到案說明，全案除了江、張兩人交保候傳，涉案的5名選民也被檢方依情節分別諭知2萬至5萬元不等交保，另有一人無保請回，全案擴大清查中。

這次南澳鄉長選舉呈現三強鼎立、競爭白熱化，除了具退休校長身分的無黨籍參選人江子文外，還包括國民黨籍現任縣議員游吉祥及無黨籍前鄉長薛秋花登記角逐，選情複雜；蘇澳鎮蘇西里長選局同樣陷入三搶一的競爭局面，雖然是山地偏鄉，競爭搶票、互不相讓。

宜蘭地檢署指出，以虛偽遷徙戶籍取得投票權已觸犯公職人員選舉罷免法第98條之1，最重可判處5年有期徒刑；為確保選舉公正，檢方已全面結合警方與戶政機關，針對「一址多戶」、「一戶多人」及無實際居住事實的異常遷徙加強清查，呼籲民眾不要以身試法。

三搶一競爭激烈，宜蘭南澳鄉長與蘇西里長選舉爆發「幽靈人口」案，鄉長候選人江子文、里長候選人張惠禎，各以10萬元及4萬元交保。聯合報系資料照
三搶一競爭激烈，宜蘭南澳鄉長與蘇西里長選舉爆發「幽靈人口」案，鄉長候選人江子文、里長候選人張惠禎，各以10萬元及4萬元交保。聯合報系資料照

南澳 幽靈人口 宜蘭 鄉長

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