新兵不滿站姿被糾正 入伍3天就嗆士官長「走不出營區」被判6月

嚴姓二兵今年3月間入伍第3天，在連集合場集合場集合時，不滿士官督導長命起立、糾正站姿，竟以三字嗆聲，經營輔導長出面排衝突時，還當場擱話找士官長輸贏，讓對方走不出營區而被訴，台南地院認嚴犯陸海空軍刑法中對於長官恐嚇罪判刑6月。

檢方起訴，嚴於去年3月2日入伍，擔任陸軍第8兵團137旅二兵，同月27日即因情緒控管及人格障礙因素退伍。

他入伍第3天，當天下午3時許在連集合場集合時，經士官長命起立、糾正站姿後，心生不滿，當場恫稱：「靠北，你就士官長而已，是在秋什麼」、「X你娘，如果不爽，衣服脫一脫出來打架」。同日下午4時30分許，經帶往營輔導長室內排解衝突。

然而，他並未因此收斂，又再次對士官長恫稱：「X你娘，我就不爽士官長，我要找人找出你家，讓你走不出營區，不然就現在出來輸贏」，令心生畏懼，致生危害於安全。經士官長訴由台南憲兵隊函送台南地檢署偵查起訴。

嚴於警詢、偵訊及台南地院準備程序中自白。士官長於警詢時指述、下士教育班長於警詢時證述，與陸軍第8兵團137旅查證報告及相關資料佐證，事證明確。

台南地院認嚴所為是犯陸海空軍刑法中恐嚇長官罪、同法公然侮辱長官罪。他於密切接近時、地，恫嚇、公然侮辱士官長，並以一行為同時觸犯2罪，從一重恐嚇長官罪處斷。

台南地院審酌，嚴僅因士官長命其起立、糾正站姿後，因而心生不滿，恐嚇並侮辱對方，危害軍紀並損及部隊團結，更破壞部隊長官領導威信；惟考量他犯後坦承犯行，犯後態度尚可等一切情狀，認他犯陸海空軍刑法對於長官恐嚇罪判刑6月，可上訴。