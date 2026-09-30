高雄里長候選人布局選戰長達1年 送字幕機給社區、現金賄選被查辦

高雄市大社區尤姓里長候選人為求順利當選，去年11月起就開始布局選戰，陸續以現金搭配市價高達2萬2600元的「LED字幕機」、「雨傘」，送給選區內的社區管委會，橋頭地檢署昨天發動搜索，傳喚尤男等9人到案，複訊後尤以20萬元交保候傳。

檢調查出，尤男去年就布局參選里長，為了在選戰中脫穎而出，長線佈局選區，不僅直接發放現金，還送出雨傘以及宣傳用的LED 字幕燈（總市價約2萬2600 元）給社區管委會及選民，藉此作為約定選民投票支持的對價。

橋頭地檢署接獲情資，由橋檢主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭指揮偵辦，率吳梓榕、鍾葦怡、陳盈辰、林世勛、周子淳、洪若純、謝巧鈴等多位檢察官共組專案小組，昨天指揮高雄市調查處、刑事局南部打擊犯罪中心、仁武警分局發動搜索，當場查扣相關證物。

檢警調昨天約談尤姓里長候選人、選民及證人共8名到案說明，複訊後認定尤男觸犯投票行賄罪以及假借捐助名義交付財物罪，犯罪嫌疑重大，考量無羈押必要，於昨天深夜諭知以20萬元交保。