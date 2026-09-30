憲兵中士欠債當共諜 加入「臥龍會」收30萬傳營區照拍片反台獨

台北憲兵隊許姓前中士上網貸款被中共情工人員吸收，透過綽號「Gucci」的金主加入秘密組織「臥龍會」，提供個人電子兵籍資料、憲兵隊中山室照片，並在營區寢室拍攝自我介紹影片提到「反對台獨」，獲取30萬8000元報酬，一審依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪判刑5年。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

許2020年7月入伍，任職於台北憲兵隊，2024年12月底記2大過汰除。許因財務困頓，購買機車等欠債，上網尋求貸款，卻遭詐團取走銀行帳戶當人頭涉詐欺案，台北憲兵隊調查從許的手機發現與中共情工人員對話。

檢方查出，2024年9月底，許對外找尋借貸，在網路上看見軍人享有優惠利息的貸款廣告，以Line聯繫金主，得知「Leo B、Gucci」等人是中共情工人員，涉為優惠貸款、借款免還等方案，被吸收加入「臥龍會」。

據調查，許加入的臥龍會要求會員「反戰、和平」且會員須受組織領導、回傳資訊，若回報重大訊息，可案件計酬，臥龍會還曾經要求會員觀看電視劇「零日攻擊」上繳關於台海危機觀後心得，發表對兩岸局勢觀點。

許2024年10月初在憲兵隊寢室拍攝自我介紹影片，內容除個人姓名、職級、單位等，也提及「反對台獨、戰爭、統一」，再翻拍個人電子兵籍資料、經理被服評分表、美軍營區衛星地圖，一併傳給金主「Gucci」，承諾以臥龍會會員身分，提供軍中資料獲取報酬。

同年月15日，許陸續用朋友銀行帳戶取得5萬元，再從真實姓名年籍不詳之人於自家住處樓下取得25萬8000元，共獲取30萬8千元賄款。檢方認定，許違反國家安全法為大陸地區洩漏、交付關於公務上應秘密之文書、電磁紀錄，及貪汙治罪條例違背職務收受賄賂等罪嫌，從重依貪汙收賄罪起訴。

許坦承犯行，台北地院一審考量許受國軍長期栽培，卻敗壞官箴及軍人武德，危害軍譽及國家安全，但審酌許已繳交全部犯罪所得，目前打零工維生，依貪汙收賄罪判刑5年，褫奪公權3年。案經上訴，高院二審今上午宣判。