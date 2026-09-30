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台師大女足隊「抽血換學分」教練周台英涉挪用49.8萬元 詐欺等罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣師範大學女足隊抽血換學分」爭議事件，台北地檢署今偵結，認定前女足教練周台英要求隊員繳回受試者測試費作為女足隊隊費，共129萬3000元，並挪用其中49萬8000元，當作台北熊讚女足隊越南移地訓練的費用，依詐欺取財、行使業務上登載不實文書罪嫌起訴，另，抽血部分難認違法醫師法。

檢方直指，周為人師表，本應克己守法，惟念無前科、一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，深表悔悟，所生行為非鉅，難認有惡劣的犯罪動機，建請法院量處適當之刑。

周台英從2017年起擔任台師大及普雷萬公司籌組的台北熊讚女足隊PlayOne女子足球隊總教練，負責球隊訓練、比賽、帳務及團隊管理等業務。周台英稱，他不覺得自己強制，從來沒有隊員或學姐帶隊員說不想參加實驗，簡姓隊員退隊也不是因不配合參加實驗，他曾對簡說人不多，希望可以配合作實驗，但簡稱睡過頭，他才跟簡說「如果不想做實驗可以跟他說，不想做的話可以離開，簡就拿著包包走了」，抽血部分是助理依程序辦理，沒想過會有不具醫事人員資格的人去抽血。

檢方認定，周台英是女足隊教練、研究計畫主持人，部分研究計劃中，為完成研究計劃「採血」進行數據分析，經詢問隊員後，抽血人員多由護理師或退休護理師，雖然有人指出「遭學長抽血」，但無法記憶抽血所涉的相關計劃及確切時間，縱有未具相關資人格人員進行抽血，但抽血行為是為了完成實驗，應非主觀機關所定義的醫療行為，難認違法醫師法。

起訴指出，周台英2022年8月至2024年7月間，執行國科會補助的「穿著遠紅外線大腿織物對女子足球選手密集足球模擬比賽的運動表現及恢復之影響計劃」，台師大女足隊丁姓、何姓隊員，未參加研究計劃測試，卻被納入受試者名單，由不知情的助理製作不實憑證，向台師大核銷核銷受試者費用，各匯款10080元至丁姓、何姓隊員帳戶，周台英指示球隊周姓總務要求她們繳回受試者費用各1萬元，以此詐得2萬元受試者費用。

檢方查出，周台英2023年8月至2024年7月間，執行教育部補助的「腰部離心阻力強化訓練隊大學女子足球選手腰部傷害預防及肌肉適能的運動科學支援計劃」，將暑假訓練期間出國沒參加測試的丁姓、簡姓、林姓隊員提報為受試者，以同樣手法詐得3000元。

北檢去年指揮調查局台北市調查處、教育部體育署（現為體育部）偵辦，函調相關研究計畫執行資料，約談研究助理及10多名在學及已畢業之女足隊成員，清查「違法抽血」過程、研究計畫經費流向。

檢方追查金流，周台英2021年至2024年間，以「繳回受試者測試費作為女足隊隊費」為由，指示隊員繳回費用供球隊使用，共收受129萬3000元，並保管作為「隊費」，此款項應僅供應球隊相關支出，竟涉嫌挪用49萬8000元作為普雷萬公司所屬的台北熊讚女足隊2024年8月到越南移地訓練的費用。

師大女足抽血案，前女足教練周台英涉嫌詐欺等罪遭起訴。圖／聯合報系資料照片
師大女足抽血案，前女足教練周台英涉嫌詐欺等罪遭起訴。圖／聯合報系資料照片

周台英 女足隊 台師大 抽血 教練 詐欺

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