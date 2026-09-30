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9萬元酒駕罰緩欠7年 分期付完最後一筆決心戒酒

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市張姓男子酒駕罰緩9萬元拖欠7年，法務部行政執行署台北分署近日推動「交通專案」除分期徵起執行案，也協助義務人戒酒；台北分署表示，酒駕、毒駕害人害己，切勿心存僥倖，分署會採輔導與關懷等多元措施，協助酒駕案義務人接受酒癮治療。

50歲的張姓男子2019年2月7日中午於住處內飲酒，晚間騎乘機車外出，行經號台北市士林區社正路一帶，與陳姓駕駛的自用小客車發生碰撞，經士林分局警員到場處理，測得張酒駕，移送士林地檢署偵辦。

張因酒測數值為每公升0點23毫克，躲過刑法第185條之3第1項規定的刑事責任，但依當時道路交通管理處罰條例第35條第3項規定，仍被裁處9萬元罰鍰，不過，張沒有遵期繳納罰鍰，移送台北分署執行。

台北分署受理後數次執行張的銀行存款，雖未扣得款項，但仍持續調查張的財產及所得資料，並參考張的勞健保投保紀錄，查得張所任職的公司以及其每月可供執行的薪資數額。

張發現薪資被調查後，主動聯繫台北分署表明先前因為腳傷的緣故，收入時有時無，現已找到穩定的工作，願以分期繳納方式將罰鍰繳清。

台北分署說，審酌張經濟狀況拮据，核准分期繳納，張男也把握機會將罰鍰繳清；張到場繳納最後一期款項時表示，至今仍對當時酒駕感到懊悔，且親友也勸他減少飲酒，因此張在聽聞行政執行署有協助酒駕案件義務人參與酒癮治療方案，同意參與，決心杜絕酒癮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市張姓男子酒駕罰緩9萬元拖欠7年，法務部行政執行署台北分署近日推動「交通專案」除分期徵起執行案，也協助義務人戒酒。圖 /台北分署提供
台北市張姓男子酒駕罰緩9萬元拖欠7年，法務部行政執行署台北分署近日推動「交通專案」除分期徵起執行案，也協助義務人戒酒。圖 /台北分署提供

酒駕 毒駕 法務部

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