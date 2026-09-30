毒駕逆向闖紅燈撞傷2人肇逃 通緝犯二審判刑5年8月

郭姓男子無照且因案通緝，去年8月間在台南住處吸毒後，隔天下午駕車外出，被永康警方查緝而拒檢，他一路高速逆向行駛還闖多個紅燈，撞上黃姓機車騎士與外甥共乘的機車，導致兩人重傷，郭肇事後還逃離現場，被訴殺人未遂等罪，台南分高院今上午宣判，駁回上訴，定應執行刑5年8月。

台南地院認郭犯尿液所含毒品及代謝物達行政院公告品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪處1年6月；又犯妨害公眾往來安全罪處1年6月；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸罪處1年2月。另案，郭施用第一級毒品，累犯，處1年6月；又施用第二級毒品，累犯，處1年，應執行2年，不服上訴。

判決指出，去年8月28日晚間7時許，郭在台南市住處吸食海洛因與安非他命毒品，體內毒品尚未充分代謝，即於隔天下午2、3時許駕駛轎車外出，當天下午近5時許，開車行經台南永康區中山南路時，巡邏的永康分局員警發現郭男因案通緝身分，即趨前盤查。

他擔心車內放有喪屍煙彈一顆被查獲，拒絕停車受檢，一路高速逆向、違規左轉，並在多個交岔路口闖紅燈，同日下午5時時經永康自強路與高速一街二段交岔路口，再次闖紅燈撞上兩人共乘的機車，致機車上黃姓騎士與其外甥倒地受傷，並有多處骨折，送醫治療。

郭肇事後仍駕車逃離現場，直到自強路與高速二街路口，才被尾隨追緝的員警攔停、逮捕，並從他車內起獲喪屍煙彈與電子煙機具一支，經採尿檢驗體內毒品的可待因、嗎啡、安非他命、甲基安非他命等。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885