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台中東、南區今年有毒駕156件全移送 副分局長上廣播談防詐反賄

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警察局第三分局副分局長鄭又銘昨日上午受邀警察廣播電台「945會客室」節目，分享打擊詐欺、反賄選及交通安全執法經驗。他舉轄內案例指出，有民眾遭假投資吸引投入數百萬元，家人苦勸甚至帶到分局由員警說明，仍深信「群組裡的老師不會騙我」；交通方面，今年1至8月轄內取締毒駕156件、全數移送，提醒民眾面對投資誘惑與僥倖心態務必冷靜。

第三警分局長鄭又銘表示，投資詐騙常透過網路廣告、名人形象及LINE群組，以「穩賺不賠」話術取信民眾；購物詐騙則多利用低價一頁式廣告或私下交易。

第三警分局除主動網路巡邏、溯源追查，也與轄內金融機構及超商建立「阻詐通報網」，發現民眾大額匯款或交易異常即通報警方到場攔阻。他呼籲民眾勿點不明連結、加入陌生群組，也不要提供帳戶、密碼或代為提領款項。

在反賄選方面，鄭又銘強調，不論金錢、禮品或其他利益，只要以不正利益影響投票意向都可能觸法，民眾發現疑似賄選可撥打0800-024099檢舉。

交通安全部分，第三警分局針對酒、毒駕易發時段及路段採24小時機動巡守，今年1至8月另取締酒駕360件、移送93件。

警方引述交通部統計指出，今年1至7月高齡者交通事故死亡人數較基準年同期增加，提醒長者清晨、夜間外出穿著明亮衣物，駕駛人行經路口應減速停讓行人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市第三警分局長鄭又銘昨上警廣受訪，分享近期治安狀況。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局長鄭又銘昨上警廣受訪，分享近期治安狀況。圖／第三警分局提供

毒駕 台中 群組

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