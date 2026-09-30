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涉竄改西松高中「國際文憑」成績判無罪 蘇弘曆：簡單的問題被放大了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市議員應曉薇2018年向台北市政府提案促成西松高中國際文憑課程，西松高中時任升學顧問蘇弘曆與韓籍窗口安嘒星，被控為提升輔導績效調高學生成績，依偽造文書罪嫌起訴，台北地院審理，今判蘇、安2人無罪。可上訴。

蘇弘曆今出庭表示，被起訴是一場誤會，但法官認同他的說法，所以達到無罪判決；他說，現在已沒有再和學校合作了，這是一個很簡單的問題，但是卻被放大，誤會既然澄清，大家就各自安好，也祝福他們未來發展順利。

國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate Diploma Programme）因獲得國際組織認證，學生自費念完課程，可憑成績單及全球會考結果向國內外大學申請入學，西松高中是國內首間開辦課程的公立學校。

蘇弘曆從英國留學後持續推動課程，擔任升學顧問及課程協調員，負責協助西松高中輔導課程班學生申請國內外大學，安嘒星是課程協調員。

2024年10月，有應屆畢業生為申請大學請求發給修課成績單，蘇弘曆以過去評分標準過低為由，未與授課老師討論直接將學生的成績調高，並蓋上西松高中國際交流處的印章。

後來有學生向學校反應，老師提供的成績單與學校核發的分數不同，校方查出蘇弘曆與安嘒星竄改成績時，已有16名學生拿到偽造成績單，其中14人持以申請大學入學，校方提告，檢察官偵辦認為，蘇與安未獲授權就竄改學生成績並盜用校方公印文，依偽造準特種文書罪嫌起訴2人。

安嘒星今獲判無罪。記者王聖藜 /攝影
安嘒星今獲判無罪。記者王聖藜 /攝影

蘇弘曆今獲判無罪。記者王聖藜 /攝影
蘇弘曆今獲判無罪。記者王聖藜 /攝影

文憑 應曉薇 台北市

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