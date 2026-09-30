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毒駕濃度超標180倍 累犯男連闖大里工地偷電線遭起訴
苗栗縣林姓男子竊盜、毒品前科累累，出獄後仍不知悔改，今年2月至6月間在台中大里區工地、資源回收場4度行竊電線、裸銅，6月間更在吸毒後騎車上路，尿液中甲基安非他命濃度達公告標準180倍。台中地檢署昨偵結，依施用毒品不能安全駕駛及4次竊盜罪起訴，以累犯請求法院加重其刑。
起訴指出，林男曾因多起竊盜及毒品案入監，2023年12月徒刑執行完畢。今年6月4、5日間，他在苗栗住處以玻璃球燒烤方式吸食甲基安非他命，7日凌晨仍騎機車上路，同日凌晨1時許在台中大里遭警持拘票拘提，當場查獲甲基安非他命2包及依托咪酯菸彈1顆；尿液檢驗安非他命及甲基安非他命濃度分別達6003、90203ng/mL，均遠超公告標準500ng/mL。
檢方調查，林男今年2月起陸續在大里區工地竊取水電電線、延長線5條及電纜線1批，3月間騎車搭載謝姓友人行竊；6月1日凌晨又與綽號「黑人」的男子潛入資源回收場，竊走裸銅50、60公斤，還將租來的機車車牌塗改，偽造文書部分另行偵辦。
至於告訴人指稱另遭竊打石機2台、監視器1台及裸銅上百公斤，檢方認為監視器未拍到相關畫面，僅有單一指訴，不予認定。
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