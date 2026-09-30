母離家30年未盡責如今中風卻求扶養 法院：要兒負擔「強人所難」

桃園有名男子於5歲時遭狠心母拋棄，父親過世後由祖父母、叔嬸扶養長大；年近六旬母親今年三月下旬因中風遭安置，每月積欠四萬餘元費用，竟找兒子負擔，桃園地方法院審理後，查明母親當年拋家棄子，若強令兒子負擔義務「顯係強人所難」，裁定准予免除。

判決指出，徐男的母親在他年僅五歲時便以要去上班為由離家出走，從此音訊全無，雙親於1999年離婚後，父親在2001年不幸離世，頓失依靠的徐男與手足全憑祖父母與叔叔嬸嬸接手照顧。

嬸嬸出庭作證時說，當年見孩子們可憐且自己也沒孩子，因此便照顧他們，曾打電話聯絡徐男的母親，對方雖允諾每月支付兩萬元生活費並每週探望，實際上卻將孩子丟包給阿姨，放任小孩們打架，之後再也不聞不問。

嬸嬸指出，這名母親不僅從未付過一毛扶養費，後來更揚言要改嫁並讓孩子改姓，逼得祖父無奈提告，才順利取得孫子們的監護權。如今男子早已成家立業，與妻子育有四名子女，不僅要獨自扛起龐大家庭開銷，對於從未感受過母愛的他來說，根本無力也不願負擔母親的費用。

法院調查當年徐家祖父爭取監護權案件時發現，母親在孩子成長期間長期未實際負擔扶養及照顧責任，之前的裁判書內容更認定她對子女有「疏於保護照顧且情節嚴重」情形；多年來母親也從未與孩子們有過聯繫。

法院另查出，母親近年所得極低，2023年至2025年所得總額分別為315元、1015元及270元，名下也查無可供維持生活的財產，沒有勞保、就保、農保、國民年金或其他固定給付，確實已陷入無法自行維持生活的狀態。

法院審理後認為，男子年幼時便失去母親實際照顧，母親離家後沒有持續負擔生活費用，後續即使曾短暫接觸孩子，也未形成穩定的扶養與照顧。男子的成長過程主要由祖父母及叔嬸承擔，母親長年沒有履行應負的親職責任，情節已非一般家庭成員間單純疏於往來。

法院認定，母親過去無正當理由長期未盡扶養義務，已符合民法第1118條之1的規定，而且情節重大。若在這樣的家庭背景下，現在要求長期與母親感情疏離的兒子反過來負擔扶養責任，「顯係強人所難，而有失公平之情」，裁定准許男子免除對母親的扶養義務，程序費用由母親負擔，可提抗告。