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沒錢買毒…兄弟檔扮黑道強索喪屍煙彈 司機堅不認罪被判最重

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

許姓兄弟和陳姓男子分飾「老大」、「小弟」，持不具殺傷力空氣槍和手榴彈模型脅迫馬姓男子交付依托咪酯，搭乘徐姓男子的車到台中市朋分毒品。彰化地方法院審結，判處許姓兄弟等人有期徒刑3年6月到8年6月不等。可上訴。

判決書指出，許姓兄弟今年2月知道馬姓毒販出售第二級毒品依托咪酯（今年6月27日改列第一級毒品），雙方談妥19萬元購買100公克，228當天由徐男駕車，載許姓兄弟和陳男到馬姓毒販住家附近。馬姓毒販拿出依托咪酯給許姓弟弟驗貨，許姓弟弟佯稱在車上的「大哥」會過來付款。

許姓兄弟會合，許姓弟弟先出示空氣槍恫嚇「小弟現在干苦，你知道否…火藥是沒多少」，把手榴彈模型交給陳男「這顆給你拉」，脅迫馬姓毒販任由許姓哥哥拿走依托咪酯。許姓兄弟和陳男搭乘徐男的車到台中市某日租套朋分毒品。警方查緝毒品時循線逮捕許姓兄弟、陳男、徐男。

許姓兄弟坦承沒錢買毒而出此下策，陳男坦承犯行和朋分毒品，徐男固坦承有駕車搭載許姓兄弟、陳男，然否認有何強盜之犯行，辯稱「我僅是單純載送朋友過去，並未參與強盜犯行。」

彰化地院審酌，許姓兄弟、陳男、徐男結夥三以上攜帶兇器強盜毒品，雖未造成他人傷害，然已其所為的加重強盜犯行已嚴重破壞社會秩序，應嚴予非難，許姓兄弟、陳男、馬姓毒販犯後始終坦承犯行，尚見悔意，徐男犯後始終否認，犯後態度不佳，兼衡5人的犯罪情節、分工等，暨自述智識程序、家庭生活、經濟狀況，及許姓兄弟與馬姓毒販達成和解，然未履行捐款給社福團體的和解條件等一切情狀，分別量刑如主文所示之刑。

許姓哥哥犯結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，累犯，又犯轉讓禁藥罪，累犯，應執行有期徒刑7年6月。許姓弟弟和陳男均犯結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，累犯，各處有期徒刑7年4月、7年3月，徐男犯結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，累犯，處有期徒刑8年6月。馬姓毒販犯第二級毒品未遂罪，處有期徒刑3年6月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

許姓兄弟沒錢買毒品，拿空氣槍、手榴彈模型恫嚇毒犯取得依托咪酯，彰化地方法院判處涉案4人有期徒刑7年3日至8年6月，毒販被判有期徒刑3年6月。記者簡慧珍／攝影
許姓兄弟沒錢買毒品，拿空氣槍、手榴彈模型恫嚇毒犯取得依托咪酯，彰化地方法院判處涉案4人有期徒刑7年3日至8年6月，毒販被判有期徒刑3年6月。記者簡慧珍／攝影

喪屍煙彈 兄弟 司機

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