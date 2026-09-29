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柯文哲二審出招！律師聲請閱卷90分鐘 攜250GB硬碟「研析有利事證」

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柯文哲二審出招！律師聲請閱卷90分鐘 攜250GB硬碟「研析有利事證」

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲京華城政治獻金弊案，一審重判17年。全案上訴二審，柯的律師團出招聲請閱卷，台灣高等法院為求慎重，今（29）日下午特別召開訊問庭，但由於卷證涉及當事人個資，且非審理程序，法官裁定程序不公開，庭訊歷時約1小時半結束。

高院本月8日首度開庭審理柯文哲涉政治獻金案，柯的律師團聲請閱卷。法院今午召開訊問庭，柯委由律師鄭深元代表到庭，但因卷證資料涉及當事人與訴訟無關的個資，且非審理程序，受命法官呂寧莉裁定不公開，並通知檢察官到場，以免爭議。

據了解，鄭認為本案卷證龐雜，有部分未看過的數位卷證，此次聲請閱卷，就是希望釐清有無有利事證遭掩蓋，加上柯曾遭羈押，在看守所時無法讀過所有的紙本、數位卷證，閱卷將有助於喚醒當事人回憶，再戰二審。

庭訊歷時約1個小時半結束。據悉，針對辯方聲請閱卷，檢方建請法院依法審酌；庭末，鄭則是獲法官裁准複製卷證，帶走容量約250GB的行動硬碟

柯遭起訴犯行，包括他任職台北市長期間，前後收受威京集團總裁沈慶京210萬元、1500萬元賄賂，讓未達都更年限的京華城「準用」都市更新條例容積獎勵項目，違法循都市計畫法提出細部計畫變更，進而獲取20%容獎，換算不法利益逾121億元。

檢方也認定柯擔任民眾黨主席時，私下收受600萬元，另以收取肖像權授權金、販賣「KP小物」、舉辦「KP SHOW」等手法，侵占6834萬餘元政治獻金，甚至挪用眾望基金會827萬公款支付競總員工薪資，使基金會淪為私人金庫。

一審僅認定柯收賄210萬元，本質屬於「前金後謝」，無法認定他在EXCEL檔「工作簿」上記載的「小沈1500」也是收賄證據；至於政治獻金案部分則幾乎成罪，依貪汙治罪條例收賄罪、刑法公益侵占罪及背信罪分別判刑，定應執行刑17年。

政治獻金案二審首度開庭，民眾黨前主席柯文哲（中）本月8日赴高院出庭。記者曾原信／攝影
政治獻金案二審首度開庭，民眾黨前主席柯文哲（中）本月8日赴高院出庭。記者曾原信／攝影

柯文哲律師鄭深元（圖）今日赴高院閱卷，庭訊秘密進行約90分鐘。記者曾原信／攝影
柯文哲律師鄭深元（圖）今日赴高院閱卷，庭訊秘密進行約90分鐘。記者曾原信／攝影

柯文哲 硬碟 律師 沈慶京 京華城 弊案 政治獻金 民眾黨

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