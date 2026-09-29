台北車站大廳揮拳腳踹痛揍菲籍3歲女童 狠男判刑5月

台北車站今年4月25日發生無差別攻擊事件 ，41歲男子李坤瑞在北車大廳腳踢路過的陳姓男子腹部，17分鐘後在同處暴打菲律賓籍3歲女童，檢方起訴李，台北地院審理，今依傷害罪判李拘役30日，另依犯成年人故意對兒童傷害罪判李有期徒刑5月。可上訴。

目前仍羈押的李坤瑞前科累累，無固定住處，常在雙北車站遊蕩。檢警調查，2026年4月25日下午2時7分，李在台北車站一樓大廳無故腳踢陳姓男子腹部，下午2時24分，李在同一處見來台旅遊的3歲菲律賓籍女童Aurora，突然揮拳毆打女童，女童倒地，李再出腳朝其背部狠踹2次。

女童母親見狀上前抱起女童，李不罷休，上前欲攻擊女童母親，被多位民眾阻止，女童被李男毆打致背部挫傷、左臉擦傷，鐵路警察局獲報逮捕李，檢察官複訊後聲押李獲准。

檢方起訴認為，李坤瑞一天內在旅客眾多、人來人往的台北車站大廳兩度隨機攻擊，引發民眾恐慌，還無故攻擊與父母來台旅遊、年僅3歲的女童，傷害我國形象，犯罪情節嚴重，建請法院從重量刑。