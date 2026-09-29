徐瑞廷涉殺運將支解焚屍、潛逃大陸19年 士院延長出境出海8月

男子徐瑞廷涉嫌於2004年在淡水將計程車黃姓司機殺害棄屍並逃往大陸，2023年返台被逮，士林地院近日開庭調查，徐稱返台非因認追溯期已過，而是想「回來好好面對」，目前經濟能力不佳、僅靠打零工維生，法官仍認其有逃亡之虞，裁定延長限制出境出海8月。

士林地院9月16日開庭調查，徐親自出庭，稱目前打零工維生，之所以回台，並非以為案件追溯期已過，而是想回來好好面對。法官審酌徐否認犯行，足認徐涉嫌強盜殺人罪，罪嫌重大，且曾逃亡海外多年，仍有逃亡之虞，裁定10月5日起延長限制出境出海8月。

起訴指出，徐瑞廷因欠債、缺錢花用，2004年1月8日晚上在新北市淡水區搭乘黃姓男子所駕計程車，持水果刀逼迫黃交出錢財，2人發生衝突，黃因身體因素昏倒，徐拿走黃放置車內的零錢數百元及手機，並將黃拖至後車廂內，繼續駕車移動。

途中，黃因心肌缺氧導致心肌梗塞死亡，徐在案發隔天上午11時許發現黃已死亡，又見黃的兒子傳簡訊聯絡黃，徐怕事跡敗露，回傳14則簡訊、製造黃仍存活假象，另購買菜刀、黑色垃圾袋、汽油等物，將黃四肢砍斷、裝袋，丟棄至不詳地點的某垃圾子母車內。

徐將黃的四肢丟棄後，又以棉被包裹黃的頭部、軀幹，裝袋放回汽車後車廂，當晚在新北淡水某產業道路上，以汽油焚燒黃的頭部及軀幹，隨後將計程車棄置新北市三重區重新橋下，1月11日從桃園機場搭機逃往大陸。

劉姓民眾1月10日在徐焚屍的產業道路上發現異狀報警，警方1月18日尋獲黃的計程車，採集車上香菸盒及黑色塑膠袋上的指紋送驗，鎖定徐涉有重嫌，但因徐已潛逃大陸，檢警追緝多年無果；直到2023年1月13日，徐搭機從松山機場入境，因遭通緝在案而當場被逮。士林地檢署清查後認定，徐涉嫌強盜殺人罪，去年5月偵結起訴，全案將行國民法官審理程序。