民雄公所採購標案爭議延燒 陳琮貽赴嘉檢告發、林于玲反提告

民雄鄉公所採購案爭議延燒，民進黨民雄鄉長參選人陳琮貽今天在律師陳澤嘉及鄉民代表陪同下，前往嘉義地檢署遞狀告發，質疑曾取得公所多項採購案的頂煜企業，成立時登記地址與鄉長林于玲名下房產地址相同，要求檢調釐清雙方關係及標案程序；林于玲駁斥相關指控，表示公所採購均依法辦理，今天也前往警分局報案提告。

網路名人「小商人Gtokevin」日前發文質疑民雄鄉公所標案，並出動宣傳車，引發林于玲提告；檢調介入偵辦後，陳姓宣傳車司機5萬元交保，相關爭議持續延燒。

陳琮貽表示，事件引發地方議論，他陸續收到鄉親提供資料，並表示其中包括公所內部人員提供的情資。他將蒐集資料彙整後交給檢方，希望由司法調查釐清。

陳琮貽說，依其掌握資料，頂煜企業2022年成立時，公司登記地址與林于玲名下房產地址相同，之後才遷址；該公司成立後陸續取得民雄鄉公所運動服裝、生活用品及多項環境維護採購案。其中2026年度民雄森林公園環境維護案由頂煜企業得標，決標金額397萬元。

律師陳澤嘉表示，頂煜企業登記資本額僅1萬元，自2023年起陸續取得民雄鄉公所15件標案，各項工程及勞務總預算金額超過2000萬元。他認為，一家資本額1萬元的企業密集取得多件公所採購案，其招標、評選及履約過程有進一步釐清必要，因此請求檢方調查企業實際經營者、與公所接洽及履行標案者身分，以及相關採購是否涉及圖利、利益衝突迴避等法律問題。

陳琮貽表示，希望檢調進一步調閱相關標案的招標方式、資格設定、評選及決標過程、履約情況與金流，「如果這些標案全部合法，就讓司法還一個清白；如果真的有問題，就應該依法追究。」

林于玲回應，民雄鄉公所所有採購案件均依法行政，依政府採購相關規定辦理招標及專業評審，過程公開透明，絕無私相授受。她批評陳琮貽以抹黑、政治攻防方式打擊選戰，相關言論意圖使人不當選，為維護公所與個人名譽，今天已前往警分局報案提告。

民雄鄉長林于玲今天前往警分局報案提告，駁斥對手針對公所採購案的相關指控。圖／翻攝畫面

民進黨民雄鄉長參選人陳琮貽（左）在律師陳澤嘉陪同下，展示頂煜企業取得民雄鄉公所相關標案資料，要求檢調釐清。記者李宗祐／攝影