她謊稱可援交騙錢...住完旅館不埋單遭判刑 這次又闖民宿休息再判拘役

台南市周姓女子去年已謊稱援交詐取財物得手，又大方入住旅館11日，住完兩手一攤稱沒錢，更二度闖入旅館，企圖免費住宿，已分別遭台南地院依侵入住宅、詐欺等罪嫌判處拘役20日、70日；周女今年6月故技重施，又闖入民宿房間休息，法院再判處拘役20日。可上訴。

判決引用台南地檢署聲請簡易判決處刑書指出，周姓女子今年6月21日下午3時許，直接闖進台南市中西區河樂廣場旁一間民宿，直接持櫃台放置的鑰匙，闖入民宿1010號房間內，直接在裡面活動休息；直到業者發現有異，報警處理，才將周女移送偵辦。

經查，周女去年已分別2度闖入台南市東區、北區的旅館，還以暱稱「Z」，在交友軟體謊稱可以援交，要求先匯款訂金800元，騙取財物得手；周女又大方入住北區、中西區二間旅館共11日，住宿費總計12160元，住完才稱沒錢，法院已分別依侵入住宅、詐欺等罪分別判處拘役20日、70日。

周女今年再闖入民宿打算休息，法院審理時，周女同樣承認犯行，指出周女明知民宿需提前預約及收取相關住宿費用後使得入住、休息，不容他人恣意侵入休憩，竟僅因一己休息之私，即恣意擅自進入民宿房間內休息，欠缺守法觀念，應予非難。

法院審酌，周女迄今未能取得告訴人諒解，衡酌其犯後承認犯行犯後態度，及考量其先前已有犯罪前科紀錄、智識程度及家庭經濟生活狀況等，依犯侵入建築物罪判處拘役20日。