台、日、陸電視訊號全被偷 水電工租機上盒給旅館侵權1億遭訴

新北市曾姓男子涉嫌租屋設機房，竊取台灣、大陸、日本的電視台訊號，出租機上盒給汽車旅館使用，侵權1億元；刑事局搜索機房查獲衛星接收、轉發器等設備，逮捕曾移送，新北地檢署依違反著作權法起訴。

警方調查，45歲曾姓男子從事汽車旅館水電維修工作，在新北某社區大樓及鐵皮屋租屋設兩處竊訊機房，以衛星接收器竊取大陸、日本的電視台訊號，透過衛星轉發器送至大陸機房，或以中華電信MOD機上盒竊取台灣的電視台訊號，用網路設備傳給大陸機房，再由大陸機房傳訊給機上盒。

曾以「JHTV智能多媒體機頂盒」名義，出租機上盒給台北、桃園、基隆、苗栗縣市共4家汽車旅館，供房客觀看電視節目，每家約30台機上盒每月租金約1萬元。中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會提出侵權告訴，台灣27個頻道共被侵權1億元；大陸、日本部分，警方尚在清查。

曾2022年4月被警方查獲以類似手法犯案，新北地方法院審理中，刑事局智慧財產權大隊偵一隊清查，他租用多達25台MOD機上盒，且電費及網路流量偏高，懷疑持續犯案，去年11月搜索機房查獲相關設備逮捕他，粗估自上次被查獲後起犯案收租約300萬元。

他坦承犯案，稱從大陸輸入相關設備，向旅館業者收現金，大陸機房則由陸籍工程師負責。警方查扣JHTV智能多媒體機頂盒10台、衛星接收器2台、衛星轉發器2台、MOD機上盒25台、NAS網路儲存主機各1台及手機、電腦主機、筆記型電腦、伺服器，詢後移送，新北檢命5萬元交保，上月起訴。

曾姓男子涉竊取台灣、大陸、日本的電視台訊號，出租機上盒給汽車旅館使用，侵權1億元，刑事局搜索逮捕他。記者李奕昕／翻攝

曾姓男子涉竊取台灣、大陸、日本的電視台訊號，出租機上盒給汽車旅館使用，侵權1億元，刑事局搜索逮捕他。記者李奕昕／攝影

曾姓男子涉竊取台灣、大陸、日本的電視台訊號，出租機上盒給汽車旅館使用，侵權1億元，刑事局搜索逮捕他。記者李奕昕／翻攝

曾姓男子涉竊取台灣、大陸、日本的電視台訊號，出租機上盒給汽車旅館使用，侵權1億元，刑事局搜索逮捕他。記者李奕昕／翻攝

曾姓男子涉竊取台灣、大陸、日本的電視台訊號，出租機上盒給汽車旅館使用，侵權1億元，刑事局搜索逮捕他。記者李奕昕／翻攝

曾姓男子涉竊取台灣、大陸、日本的電視台訊號，出租機上盒給汽車旅館使用，侵權1億元，刑事局搜索逮捕他。記者李奕昕／翻攝

曾姓男子涉竊取台灣、大陸、日本的電視台訊號，出租機上盒給汽車旅館使用，侵權1億元，刑事局搜索逮捕他。記者李奕昕／攝影

曾姓男子涉竊取台灣、大陸、日本的電視台訊號，出租機上盒給汽車旅館使用，侵權1億元，刑事局搜索逮捕他。記者李奕昕／攝影

曾姓男子涉竊取台灣、大陸、日本的電視台訊號，出租機上盒給汽車旅館使用，侵權1億元，刑事局搜索逮捕他。記者李奕昕／攝影