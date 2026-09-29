台中金融男當街刺死前女友今開延押庭 他全認罪但聲請精神鑑定

台中市西區今年3月發生當街情殺案，從事金融業的男子陳暘升，持刀刺死從事職能治療師的巴姓前女友，檢方依殺人等5罪起訴，由國民法官審理。陳男羈押期將屆滿，台中地院今日開延押庭，陳全數認罪，對續押也無意見；但辯方先前已提出精神鑑定請求，爭執量刑。

公訴檢察官表示，陳男所犯為最輕本刑10年以上重罪，可能遭重判，且犯案後隨即駕車逃亡，直至駛入死巷、遭員警攔查才停車，已有逃亡舉動；考量辯方爭執量刑並聲請精神鑑定，逃亡可能性並未降低，請求法院裁定續押。

起訴指出，住台南、從事金融保險業的陳男（30歲），與巴女（25歲）交往後於2025年8月提議分手，之後又要求復合遭拒。陳今年3月11日以視訊恫嚇巴女「如果妳會離開這個世界也不會怕嗎？」並盜用其帳密登入社群及電子郵件帳戶，窺知巴女將搬家，遂購買定位器與水果刀。

陳男3月27日將定位器偷裝在巴女機車上，當晚赴台中西區住處守候，持刀脅迫巴女下樓，巴女趁隙逃跑，陳當街追砍其頸部、身體，巴女倒地後又朝其頭、臉連刺數刀致死，隨後駕車逃逸。檢方7月8日依殺人、恐嚇、無故侵入他人電腦相關設備、無故竊錄他人非公開活動等罪起訴。

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