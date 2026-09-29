二審改判無期理由曝光！苗栗男隨機刺殺兒童 矯治無效、賠償難信

苗栗縣男子邱明治10年前曾持剪刀在超商隨機傷人，出獄不到7個月，去年10月又吸毒後持刀刺傷2名國小女童及1名路人，一審依3個殺人未遂罪判處29年徒刑。台中高分院今日宣判，認定邱男難以矯治、再社會化可能性偏低，有長期與社會隔離必要，撤銷原判，3罪均改判無期徒刑、褫奪公權終身。

二審指出，邱男僅因心情低落，即在放學時段於公共場所無差別持刀殺人，攻擊對象包括多名兒童，手段殘忍，對兒童故意犯罪惡性較高，雖2名女童傷勢較林姓男子輕，仍無區隔量刑必要，3罪均處無期徒刑。

合議庭指出，邱男2015年曾在超商持剪刀隨機傷人，對到場員警殺人未遂，與毒品案合併執行9年1月，服刑期間又毆打獄友；去年3月出獄後不到7個月即再犯，且自1997年起多次施用毒品，性格與行為模式明顯僵化，難期透過監所有效矯治，另外，邱未婚無子，家庭支持系統薄弱。

至於犯後態度，二審認為邱男雖坦承犯行，但全程遭監視器錄下，本無卸責可能；迄今未與2名女童家屬和解，林男雖與其和解，也明確表示不原諒。邱男承諾出獄後5年內賠償、支應女童就學費用，卻提不出清償計畫，可信度有疑，難認真誠悔悟，待其確有悛悔實據再依法辦理假釋。

檢警調查，邱明治（49歲）去年10月2日上午吸食安非他命後，將菜刀以膠帶綁於左手，騎車物色對象。下午3時42分許，他持刀朝放學落單的徐姓女童頸、胸直刺，女童掙脫逃往超商；邱又刺傷女童求助報警的林姓男子，致其氣血胸及肝臟、橫膈膜撕裂傷。

現場學童驚慌奔逃，邱男再抓住丁姓女童朝胸口直刺，幸經安親班老師拉開。邱男返家後經警拘提到案，3名被害人才倖免於難。

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