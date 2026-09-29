台南女房仲趁管理員翻住戶資料偷記手機號碼加LINE傳訊 個資法判刑2月

郭姓女房仲到台南市安平區一間社區大樓的管理室，她趁管理員翻看住戶資料時，用手機相機放大看到住戶手機門號，擅自輸入自己手機，取得住戶LINE帳號，再傳訊希望對方能委託她；住戶驚覺有異報警，郭女從檢方偵訊到法院審理時均承認犯行，依違反個資法判刑2月。可上訴。

判決引用台南地檢署聲請簡易判決處刑書指出，郭姓女子是房屋仲介，去年10月15日下午3時許，在台南市安平區一間社區大樓管理室內，趁管理員翻閱住戶資料時，持手機以相機放大功能檢視，背誦一名住戶門號，並用手機加入該門號，取得住戶LINE帳號。

郭女傳送訊息給住戶，表示希望能接受其委託，住戶驚覺有異報警；檢警偵訊時，郭女承認犯行，依違反個人資料保護法第20條第1項規定，而犯同法第41條非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪嫌，依法提起公訴、聲請簡易判決處刑。

法院審理時，郭女認罪，認定犯行明確；審酌郭女未經住戶同意或授權，恣意利用住戶個人資料，侵害其個人資訊自主權，造成不便及困擾，所為實不可取。考量雙方就賠償金額無共識，迄未成立和解或調解，依違反個資法非公務機關非法利用個人資料罪判刑2月。