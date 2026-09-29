台中男罵罷免志工「狗奴才」 一審認情緒抒發免賠…二審逆轉判賠2.5萬

台中市賴姓男子在去年4月間因不滿罷免連署活動，在一間超市前針對謝姓女志工連罵2次「狗奴才」。賴男在大庭廣眾下以粗鄙言詞羞辱，導致謝女深感難堪與精神痛苦。賴男在審理期間矢口否認針對個人，辯稱「只是對事情情緒激動」。一審原認屬言論自由判免賠，二審近日審結，認定已侵害名譽權，廢棄原判決，逆轉改判賴男得賠償2萬5000元，全案確定。

判決指出，賴男於2025年4月8日晚間6時15分許，行經台中市某全聯超市前，見謝女正在進行罷免案連署活動。賴男因政治立場不同而心生不滿，竟朝謝女方向及錄影鏡頭，兩度大聲辱罵「狗奴才」等語。謝女深覺人格尊嚴受損，提告刑事公然侮辱雖獲不起訴處分，但她另提起民事訴訟，求償20萬元精神慰撫金。

台中簡易庭一審法官審認，賴男用語雖粗鄙負面，但考量其是因反對罷免案而抒發不滿情緒，並非持續性恣意謾罵。法官援引憲法法庭判決意旨，認定此屬偶發衝動，未逾越一般人合理忍受範圍，判決謝女敗訴、賴男免賠。

謝女不服判決，主張賴男言論已嚴重貶損其社會評價與人格，堅持提起上訴爭取公道。賴男則在法庭上辯稱，光碟畫面可能遭剪接，自己脫口而出僅是針對罷免事件表達意見，絕無針對謝女個人進行人身攻擊。

台中地院二審合議庭當庭勘驗錄影畫面後，確認賴男確實對著謝女辱罵。法官認定，僅因政治立場不同，即在公開場合以「狗奴才」貶抑他人，已侵害名譽權並造成精神痛苦，且刑事不起訴並不影響民事侵權之成立。

法院審酌雙方身分資力與受害程度，近日廢棄原審敗訴判決，改判賴男須賠償2萬5000元，全案確定。