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周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

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周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月；全案上訴，二審今（29）日依個資法等罪，改判周9月徒刑；另改判蔡6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。

全案源於2022九合一大選期間，蔣萬安獲國民黨提名參選第8屆台北市長。周玉蔻、蔡玉真見有炒作空間，接連於同年9月在民視「辣新聞」節目及臉書發文，大聊蔣父蔣孝嚴擔任總統府秘書長時涉及的晶華酒店緋聞案，爆料該案女主角為張淑娟。

張不甘受辱，認為周、蔡未向她求證，卻對外指控她與蔣孝嚴不倫，還稱她嘗試「攀附權貴」，甚至在節目上揭露她的婚姻、職業、社會活動等個資，憤而提告。檢方調查後依個資法、加重誹謗等罪起訴2人，一審各被判刑1年6月。

針對周、蔡二審均輕判，高院表示，審酌過去與本案同樣涉個資法、加重誹謗等罪判決，刑期多為6月以下，一審已嚴重偏離過往量刑行情，卻未說明重判1年6月的具體理由為何。

此外，周身為節目主持人，具發動者及主導者地位；相較之下，蔡只是節目來賓，是在周散布不實訊息後，才隨之附和，犯罪情節較輕，但一審卻對2人判處相同刑度，明顯失衡，已違反平等原則及罪刑相當原則。

高院審酌，周、蔡均為資深媒體從業人員，具社會影響力，本應善盡查證義務，竟為了炒作新聞，以時間錯置、資訊拼湊及扭曲脈絡等手法，散播不實或未經合理查證的內容，且與公共利益無關，不僅助長假訊息流竄，更侵蝕自由言論市場的事實根基。

高院也考量，張淡出公眾視野甚久，遇上本案無從及時澄清，導致她個人名譽、隱私受有重大損害，還因此罹患創傷後壓力疾患、憂鬱等症狀，難以平復。

高院痛批，周逐日於節目中鋪哏、預告張的身份，甚至在張知情表示提告後仍不罷手，且有誹謗前科，犯後仍否認犯行，難認有悔意；至於蔡犯後曾坦承己過並關閉臉書、退出新聞媒體工作，參酌她犯罪強度較低且透露悔意，輕判得易科罰金之刑，以1000元折算1日。

媒體人周玉蔻（中）、蔡玉真（右）指稱前中姐張淑娟（左）與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，二審改判周、蔡9月、6月徒刑。記者邱德祥／攝影
媒體人周玉蔻（中）、蔡玉真（右）指稱前中姐張淑娟（左）與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，二審改判周、蔡9月、6月徒刑。記者邱德祥／攝影

周玉蔻 晶華 蔣萬安 張淑娟

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