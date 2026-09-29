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差近80倍！車禍賠償從幾十萬變800萬 律師：很多人都漏算這筆

聯合新聞網／ 綜合報導

車禍示意圖。圖／AI生成
車禍示意圖。圖／AI生成
出車禍後別急著拿和解金，小心因為漏算重要賠償項目，可能少拿數百萬元。律師蘇文俊分享，自己曾處理過一件車禍賠償案件，當事人原本自行協商時僅談到幾十萬元，後來重新檢視賠償項目後，最終賠償金額超過800萬元，前後相差近80倍，而其中最關鍵的一筆，就是許多人容易忽略的「勞動能力減損」。

蘇文俊日前在臉書拍片指出，一般民眾遇到車禍時，往往只知道可以向對方請求醫療費用和精神慰撫金，但若是傷勢較為嚴重，真正可能佔據最大筆賠償的，通常是「勞動能力減損」。

所謂勞動能力減損，是指當事人因車禍受傷後，導致未來工作能力下降，進而影響長期收入。至於減損程度，通常須透過專業鑑定，再依當事人的年齡、職業、工作內容及專業技能等條件綜合評估。

蘇文俊表示，除了勞動能力減損外，車禍後還可能涉及醫療費用、看護費用、因無法工作造成的收入損失，以及精神慰撫金等賠償項目。若傷勢嚴重、影響時間較長，整體賠償金額便可能從原本的數十萬元增加至數百萬元。

至於車輛損害部分，蘇文俊分析，維修費用最好進一步拆開計算。由於維修單中的「零件費」可能涉及折舊問題，但工資、技師費等費用通常不會因車齡而折舊，因此若將兩者混在一起計算，可能影響最後可請求的賠償金額。

蘇文俊最後提醒，車禍後最需要留意的，就是不要為了盡快拿到賠償金而匆忙和解。若在傷勢尚未完全確定、相關鑑定也還沒完成前，就簽下和解書，甚至同意拋棄其餘請求權，日後即使才發現留下失能、勞動能力下降等後遺症，也可能無法再向對方追加求償。

本站曾報導，雲林縣家扶中心扶幼委員蔡長晃今年7月初在斗六市發生車禍，一名22歲青年駕駛老舊轎車，不慎擦撞他的賓士新車，原廠估價維修費高達15萬餘元。面對僅領3萬多元月薪、只投保強制險的肇事青年，蔡長晃沒有要求賠償，反倒提出「你捐2萬元、我捐4萬元」的建議，雙方合計捐出6萬元作為雲林家扶中心助學金，讓車禍意外化作善的循環。

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