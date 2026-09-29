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婦人盼遺屬年金、失業給付 多次塞錢行賄、陳情司法院 貪汙4罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓婦人為了替家人申請國民年金遺屬年金及自己的失業給付等，涉嫌多次將2000元至2萬元不等現金，放入申請資料信封，遞交給勞保局等機關，甚至一路陳情到司法院，以1萬元現金行賄時任司法院長許宗力。台北地檢署今偵結，依貪汙行賄罪4罪起訴林姓婦人。

檢方查出，林姓婦人的女兒於2019年死亡，林女在2024年11月用自己和丈夫名義向勞保局申請核發女兒的遺屬年金給付，又打電話向受理申請國民年金組助理員表示要增加兒子為申請人，但被助理員告知不符資格。勞保局以林女兒子不符遺屬年金受領人資格、丈夫未附證明文件，僅核定給付林女，發函通知林女並附救濟教示條款，記載可向勞保局提交國民年金爭議事項審議申請書，申請衛福部國民年金監理會審議。

起訴指出，2024年、2025年間，林女為了遺屬年金給付涉嫌行賄承辦人、勞保局長、國民年金監理會承辦人等公務員，陸續將2000元至2萬元不等金額現金，連同申請文件資料放入信封遞交機關，其中林女接獲公務員電話確認時，表示「拖很久趕快辦！」指2萬元是給承辦人的「開辦費」等語。

林女2024年2月向勞保局申請失業給付，勞保局認定未符合就業保險法請領規定，核定不予給付，林女提爭議審議被駁回，同年11月提起訴願。失業給付案中，林女涉嫌在2025年間以2000元至1萬元現金，裝入信封，3度寄送或遞交給勞保局、勞動部、承辦員，均被發現、簽報政風辦理。

林女向勞保局申請女兒的老年年金給付，經勞保局審查，未符合勞工保險條例規定，核定不予給付，林女訴願被駁回。2025年1月、3月間涉嫌把5000元、2000元現金裝入信封，連同申請書遞送勞保局，又被簽報政風辦理。

林女因勞保局未核准國民年金遺屬年金，向司法院多次陳情未果，2025年3月24日將1萬元現金折疊裝入黃色小信封，連同書函資料放進「司法院許宗力院長親啟 煩請儘速協助辦理，拜託！謝謝！」的文字信封；林女親自送件到司法院，承辦林姓公務員開啟發現現金，簽報政風辦理。

檢方認定，林女涉犯貪汙治罪條例非公務員對公務員違背職務行求賄賂罪，共4罪，依法起訴；扣案現金7萬元為林女犯罪所用之物，因公務員無收受之意，所有權並為移轉，建請宣告沒收。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

失業給付 年金 貪汙

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