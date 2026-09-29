南警中秋連假嚴查酒、毒駕 最後一天卻有自家人酒駕

台南市警第三分局中秋連假加強取締酒、毒駕，夜間均針對重點路段及時段路檢攔查，守護民眾出遊安全，5天總計取締15件酒駕；不過，相鄰的第二分局二線三星陳姓內勤單位主管也在昨晚連假最後一天酒駕肇事，檢方5萬元交保，還將面臨記一大過、調整為非主管職務及考績丙等。

第三分局指出，自9月24日至28日中秋連假期間，共取締酒後駕車15件，包括汽車1輛、機車8輛、微電車6輛；交通事故件數則由去年同期73件降至今年60件，減少13件、下降約17.8%，將透過白天交通疏導、夜間路檢攔查及重點路段勤務部署，持續維護交通秩序。

然而，警察局三申五令，多次申明「酒駕零容忍」​，各分局也持續規劃嚴查酒駕、毒駕勤務；第二分局陳姓內勤單位主管昨晚仍在參加朋友聚會飲宴後，心存僥倖騎車上路，在東區中華東路、崇信街口晚間7時許追撞停等紅燈的重機騎士，被撞騎士左腳被引擎燙傷。

陳被現場執法派出所幹部認出「自家人」，向警察局通報，測得酒測值高達每公升1.12毫克，依公共危險罪移送法辦，檢方昨夜間諭令5萬元交保；第二分局指出，陳身為幹部，未能以身作則、知法犯法，已召開考績會，擬記一大過處分，將調整為非主管職務及服務地區，今年考績列丙等。

據了解，陳曾任少年隊幹部，之前在刑事體系擔任分局偵查隊隊長，個性外向活潑，身段柔軟，酒量不錯，喜好與人結善緣；對待同事好十分寬容、相處融洽，也多能完成長官交辦的工作事項。如今因酒駕自毀前程，讓基層唏噓不已，直言便宜行事、太有自信。

由於考監責任內勤主管的第一層直屬主管是分局長，分局今表明將從嚴查究相關人員考監責任，基層忍不住嘆「還害到分局長」。

台南市警第二分局二線三星陳姓內勤單位主管在昨晚連假最後一天酒駕肇事（藍色機車），檢方5萬元交保，還將面臨記一大過、調整為非主管職務及考績丙等。圖／民眾提供

台南市警第二分局二線三星陳姓內勤單位主管在昨晚連假最後一天酒駕肇事（圖右），檢方5萬元交保。圖／民眾提供

台南市警第三分局中秋連假加強取締酒、毒駕，夜間均針對重點路段及時段路檢攔查，5天總計取締15件酒駕。圖／民眾提供

台南市警第三分局中秋連假加強取締酒、毒駕，夜間均針對重點路段及時段路檢攔查，5天總計取締15件酒駕。圖／民眾提供

台南市警第二分局二線三星陳姓內勤單位主管在昨晚連假最後一天酒駕撞上民眾機車（如圖），檢方5萬元交保。圖／民眾提供

台南市警第二分局二線三星陳姓內勤單位主管在昨晚連假最後一天酒駕肇事（圖左），檢方5萬元交保。圖／民眾提供

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