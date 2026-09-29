國產建材內線交易案 法人董事張世宗判刑3年8月

上市公司國產建材實業2024年代子公司處分台南市東區土地爆內線交易案，國產法人董事、國賓影城常務董事張世宗擬制性獲利27萬元，德美不動產估價師事務所所長王冠棠損失2750元，台北地院今判張有期徒刑3年8月，判王有期徒刑1年7月，緩刑3年，向公庫支付5萬元，並判國賓影城沒收25萬1717元。可上訴。

國產建材實業2024年1月31日發布重訊，指為了活化資產及充實營運資金，代百分百持股之子公司處分台南市東區東光段83地號土地及地上建物，土地部分約1260.22坪，建物部分約4859.23坪，總交易金額16億3999萬元，預計處分利益達10.39億元。

檢方指控，張世宗、王冠棠因職務機會事先獲悉重大利多訊息，涉嫌在股票禁止交易期間，提前進場買進國產實業股票，其中，張世宗獲擬制性利益27萬9275元；王冠棠進場買進5張股票，2天後賣出損失2750元。

檢調收網偵辦後，曾對國產實業總裁兼前董事長林孝信、中保科技副總劉芸芳、國賓影城財務長柯玫華3人處分不起訴，另外，國賓影城董事長張中周、林孝信次子擔任中保科技董事長的林建涵也查無不法，逕由檢方簽結。