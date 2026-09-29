卡米地相聲反諷習近平被潑糞 檢警查出大陸人士指使2人起訴求刑

「卡米地喜劇俱樂部」被人扔「白漆加糞便」，台北地檢署查出，男子劉昇傑涉嫌受大陸地區人士指使，教唆男子郭偉皓至卡米地潑糞並給5萬元報酬。檢方今偵結，痛批2人行為造成中共得實施跨境鎮壓限制我國人民言論自由，分別從重依教唆毀損他人物品、毀損罪嫌起訴2人，求刑1年10月、1年8月徒刑。

新生代相聲演員黃逸豪領軍的相聲專場「相聲失控傳奇加演版——每次都想呼喊「尼」的名字」，黃逸豪以「習近平貫口」創作，以極快節奏、調侃語氣細數施政爭議，相聲表演上傳網路後廣爲流傳，預計今年5月29、30日在卡米地俱樂部演出，不料卻遭惡意潑漆、潑糞。

黃提告指出，知道本案後就聯想到是因為他演出的內容而發生，擔憂未來被報復。卡米地俱樂部經營者也擔心，因演出習近平相關內容被潑漆、潑糞，觀眾也因此案退票。檢警專案小組調閱監視器畫面，查獲郭男涉案，郭男聲稱自己有在看喜劇，「買不到票」才心生怨懟報復，想給對方麻煩。

起訴指出，男子劉昇傑涉嫌受大陸地區不詳人士（另案偵辦追查中）指使，教唆男子郭偉皓在今年5月29日至卡米地俱樂部作案，郭男持事先準備的油漆糞混合糞便液體，朝卡米地大門、店內潑灑，隨即離去，減損玻璃、地板、牆壁美觀效用，也讓黃等人心生畏懼；隔日劉男在桃園龜山區文桃路交付5萬元報酬給郭男。

檢方認定，劉、郭2人行為除了損毀物品外，實質影響俱樂部人員演出內容、經營方式，更造成中共得透過本案犯行實施跨境鎮壓限制我國人民言論自由。

檢方考量，郭雖坦承受劉指使作案，但劉否認犯行態度甚差，若本案予以輕縱，將大幅降低中共跨境鎮壓的犯罪成本，未來更輕易的透過犯罪行為實質干擾我國主權、人民言論內容、民主自由，對劉求刑1年10月、郭求刑1年8月徒刑。