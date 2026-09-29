辦理採購空調濾網被控收回扣11萬　台大醫學院工友判無罪

空調濾網業者晟鼎公司涉利用得標台大醫學院及國立台灣美術館網採購案給驗收人員數回扣，檢方依貪汙、詐欺等罪起訴晟鼎負責人陳昕逸、總經理謝金成、財務長楊勝臣、業務協理蕭鈺蒨、業務員許寶玲及鄭諭謙、台大醫學院工友張政宏等7人，台北地院審理今宣判，業者6人均獲判緩刑，張政宏判無罪。

陳昕逸等人判刑3月到2年，緩刑2年到5年，向公庫支付6萬元到100萬元，均須接受法治教育1場次，而張政宏的無罪判決理由尚未出爐。本案可上訴。

檢方調查，晟鼎公司為了提高業績，存有給予客戶回扣的制度，晟鼎業務員先製作成本分析表，載明銷貨資訊及要給予客戶的佣金數額後，交由蕭鈺蒨、謝金成及楊勝臣等主管簽核，待客戶付款後，由楊以現金或匯款方式轉交給客戶。

檢方指出，台大醫院2010、2012年間的濾網採購案由晟鼎公司得標，張政宏與許寶玲商議收受回扣，由晟鼎先送空氣濾網至台大醫學院，晟鼎送貨人員於當天或過幾日再取回部分空氣濾網新品，張政宏因此收受賄款11萬9783元。

2012年至2013年，國美館的空調濾網更換採購案也由晟鼎公司得標，由鄭諭謙負責接洽、送交貨物及更換濾網。鄭諭謙將濾網送至國美館，經人員點收後，鄭獨自更換濾網時，逕行攜回部分濾網新品並交予晟鼎公司，致不知情的國美館行政人員根據晟鼎公司開立的不實發票，匯款19萬3300元給晟鼎公司，鄭再向楊勝臣收取以為要交付給國美館人員的回扣3萬1047元。

此外，楊勝臣除了擔任晟鼎公司財務長及實質負責人之外，另也負責科昕科技股份有限公司財務會計事務，於2019年1月15日擔任科昕公司名義負責人。楊勝臣明知科昕公司從未提供晟鼎公司教育訓練，卻開立2015年1月至2022年7月的不實發票，使晟鼎公司從2011年9月至2022年7月止減少應繳納營業稅額397萬5730元。