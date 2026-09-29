北埔2民宅私釀酒藏612公升 新竹縣府聯手警調查獲

新竹縣政府會同警察局刑事警察大隊及調查站，9月16日在北埔鄉查獲2處民宅涉嫌違法產製私酒，查扣私製米酒及橄欖酒共612公升，為近年查緝量新高。財政處長彭惠珠今天在主管會報表示，查扣酒品已全數運至縣府私劣菸酒倉庫暫存，並送交菸酒公司檢驗，若確認為劣酒，將依法加重處分。

彭惠珠指出，民宅私釀酒案件因場址隱密，涉及進入民宅、現場安全及後續偵辦等難題，感謝警方事前縝密布線、運用專業設備蒐證，透過財政、警察及調查機關橫向聯繫、共同查緝，成功阻斷非法產製私酒，維護民眾健康與消費安全。

這次為配合財政部115年加強查緝私劣菸酒策進計畫，財政處菸酒查緝小組在9月14日到17日執行全國查緝違法菸酒的專案，並於9月16日在北埔鄉查獲2處民宅涉嫌違法產製私酒，查扣私製米酒和橄欖酒，本次查緝成效卓著，612公升的查扣量為近年首次的查緝成效。

此外，縣府財政處提醒，酒類產製及輸入均須依法取得許可執照，未經許可產製或輸入即屬私酒。民眾自行釀酒供自用，每戶成品及半成品合計以100公升為限，且不得販售或作營業使用；超過限量，或雖未超量但涉及贈送、販售，均可處5萬元至100萬元罰鍰，並依法沒入。

民眾攜帶酒類入境也須遵守相關規定，年滿18歲旅客攜帶1.5公升以下酒類自用，可免稅、免申報；超過1.5公升至5公升者，須主動向海關申報並繳納稅捐，未申報者，超額部分將遭沒入，並按每公升處500元至5000元罰鍰。此外，酒類不得透過自動販賣機、郵購、電子購物等無法辨識購買者年齡的方式販售，違者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。財政處呼籲民眾遵守菸酒相關法令，避免觸法。

新竹縣政府會同警察局刑事警察大隊及調查站，9月16日在北埔鄉查獲2處民宅涉嫌違法產製私酒。圖／縣府提供

這次查扣私製米酒及橄欖酒共612公升，為近年查緝量新高。圖／縣府提供

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