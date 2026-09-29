月初登記參選「爭取連任」 新北議員白珮茹涉詐助理費63萬元遭訴

國民黨新北市議員白珮茹涉嫌虛報人頭助理詐領公費助理補助費63萬元，士林地檢署偵結依貪汙等罪嫌起訴，並認白偵查中屢次翻譯前詞，犯後態度不佳，建請法院判刑8年6月，以示懲戒。

起訴指出，白珮茹2006年起擔任台北縣、新北市議會多屆議員，期間指示不知情助理製作不實聘用文件，向新北市議會申報聘用簡姓公費助理，待議會按月將公費助理薪資及春節慰問金等匯入簡的帳戶，再由簡領出交付白私用，白自2009年9月至2011年3月止，共詐領助理補助費63萬元。

士林地檢署表示，肅貪專組檢察官楊唯宏指揮調查局新北市調查處，偵辦白珮茹涉嫌詐領助理補助費案，檢調清查公費助理申報資料、薪資帳戶及金融交易紀錄，分析金流並約談相關被告及證人，認定白犯罪嫌疑明確，今偵結依貪汙治罪條例「利用職務機會詐財」、刑法「使公務員登載不實」等罪嫌起訴白，簡另依使公務員登載不實罪嫌緩起訴。

檢察官考量白珮茹長期擔任民意代表，竟貪圖小利，以虛報人頭助理詐領助理費，有違選民託付，且偵查中屢屢翻異前詞，犯後態度不佳，建請法院判處有期徒刑8年6月，以示懲戒。另就犯罪所得63萬元，依法向法院聲請宣告沒收或追徵。

檢方表示，公費助理補助費是由公帑支應，供民意代表聘用助理、執行公共職務，其申報及使用均應符合法令規定。民意代表應恪遵法令，依法申領及使用相關補助費用；對於利用職務機會詐取公帑等不法行為，檢方將依法積極查辦，維護公務廉潔、民主政治正常運作及人民對公共制度的信賴。

據悉，檢調2024年9月間搜索約談白珮茹及相關證人調查案情，其中包含白的父親白添枝、助理等人，訊後令白珮茹60萬元交保、其餘人員分別以3萬元交保或無保請回。白珮茹今年9月初才完成登記參選，準備在新北市第11選區爭取連任。