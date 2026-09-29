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「雞排妹」訴訟案律師陳克譽涉洩密判8月 支付100萬換緩刑4年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

曾替「雞排妹」鄭采勻控告網紅陳沂律師陳克譽，被控充當詐騙集團軍師，在為詐團辯護時與律師林哲丞將偵查機密洩漏給主嫌，盯場指示不得供出上手，檢方依洩密等罪起訴陳、林，台北地院審理，今判陳有期徒刑8月，緩刑4年，向公庫支付100萬元，林哲丞罪證不足獲判無罪。可上訴。

2024年5、6月陸續有男子向警方報案，指有詐騙集團成員利用電話「猜猜我是誰」手法詐財，台北市警中山分局受理後，報請台北地檢署組專案小組追查。

專案小組查知，詐欺集團至少有7人，幕後金主王宇光、顏志錚，湯得人負責洗錢、張閎鈞為車手頭、陳銘宏為收水、女子黃依婷為收水兼車手、周承錩為車手，集團在台灣地區建立水房，由綽號「二代瘦」的不詳人士指揮大陸籍人士進行詐騙。

2024年6月28日，黃依婷因為擔任車手被警方拘提到案，張閎鈞得知後，立即通知合作的律師陳克譽，陳克譽收取15萬元律師費，在陪同偵訊後，將黃女的供詞及檢警辦案的方向洩露給張閎鈞，以確保詐團犯罪行為不致曝光。

2024年6月29日，集團另1名車手邱朝輝因為擔任其他案件車手被捕，張閎鈞得知，又通知陳克譽，陳克譽擔心檢警發現詐團都找同一個律師出庭辯護，請合署辦公的律師林哲丞協助陪同偵訊。

林哲丞接下委任後，在陪同邱朝輝接受偵訊時，指示邱不要「牽拖別人」，「沒有問，不要多講」，暗示邱自己是詐團派來「盯場」以確保邱不供出上游，等到陪偵後，林哲丞再將偵訊內容洩漏給張閎鈞，向詐團收取1萬8000元報酬。

檢方偵結，依洩密、加重詐欺、洗錢多罪起訴陳克譽、林哲丞及詐團成員，陳克譽偵查中曾羈押禁見，法官今天對同案4名被告一併宣判，分別判處8月到4年有期徒刑，2人獲判緩刑。

律師陳克譽（中）涉洩密詐團曾遭聲押。聯合報系資料照
律師陳克譽（中）涉洩密詐團曾遭聲押。聯合報系資料照

雞排妹 律師 陳沂

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