周玉蔻烏龍爆料張淑娟「晶華滾床案」 二審輕判9月仍要坐牢

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月。全案上訴至二審，台灣高等法院今（29）日宣判，二審撤銷原判，改判周9月徒刑；另改判蔡6月徒刑，得易科罰金。仍可上訴。

全案源於2022九合一大選期間，蔣萬安獲國民黨提名參選第8屆台北市長。周玉蔻、蔡玉真見有炒作空間，接連於同年9月在民視「辣新聞」節目及臉書發文，大聊蔣父蔣孝嚴擔任總統府秘書長時涉及的晶華酒店緋聞案，更爆料該案女主角為張淑娟。

張不甘受辱，認為周、蔡既未向她求證，2人也沒有掌握明確事證，卻對外指控她與蔣孝嚴不倫，稱她嘗試「攀附權貴」，甚至在節目上揭露她的婚姻、職業、社會活動等個資，憤而於同年月26日在立委王鴻薇陪同下提告。

周、蔡供出消息來源反擊稱，她們曾於2021年4月18日在某餐廳吃飯，聽聞擔任過晶華酒店VIP訂房主管的戴芝蕙提及此事。未料，戴作證全盤否認，不僅稱「不曾替張淑娟訂房」，還駁斥說過女主角是張，且晶華酒店也未保存訂房資料。

檢方認定，周、蔡擅自發表不實言論，2人以「擠牙膏」方式特定張身分，意圖炒熱議題並博取社會關注，更任意散布張的姓名、照片等個資，依加重誹謗、個資法起訴她們。北院審理，一審對周、蔡各判刑1年6月。

案件上訴二審，高院為釐清民視節目組查證流程，曾傳喚前副總經理、現中央社社長胡婉玲作證。胡表示，「辣新聞」實際上自成一格，周相當資深，並深受同事信任；但她也曾告訴周，若要揭發此新聞，必須請當事人或代表上節目說明，查證不是她的職權。

胡直言，她確實覺得節目有點「吊胃口」，就連節目直指女主角就是張一事，也是她半夜睡覺起床上廁所檢查LINE，才從編審的訊息中得知，令她大嘆如今官司打成這樣「很可悲」。

二審期間，張幾乎次次到庭，也不忍痛罵「把我衣服脫光，何時穿回去？」她怒批，被告一直狡辯、不肯真的認錯，犯這樣重大錯誤的電視台、媒體人就應該接受法律制裁，做假新聞超越記者的底線「無法被原諒」，犯罪的人就應該坐牢。