她當小三賠償元配40萬元…訴請已婚男分擔 法官判他要給付四成給小三

郭女與已婚的王姓男子有婚外情，法官判兩人應連帶賠償王妻40萬元，王妻全向郭女索討。郭女付錢後覺得不平，認為王男要負七成責任並求償，王男則說他只有一成責任。法官審理後，認為王妻所受精神痛苦，郭女要付六成責任，判王男給付郭女17萬多元。

郭女與王男有婚外情，王妻提出侵權行為損害賠償告訴，要求郭女和丈夫連帶賠償精神慰撫金120萬元。基隆地方法院法官審理後，指兩人有親密互動，對話紀錄提及發生性行為過程，侵害王妻配偶身分法益，應負共同侵權行為連帶損害賠償責任，依相關情狀判決應賠償王妻精神慰撫金40萬元。

郭女提告指出，王妻後來聲請對原她的財產強制執行，因此賠償王妻42萬6473元（慰撫金、遲延利息、執行費用、訴訟費用）。她被控侵害配偶權部分，王男應負70％責任，因此依民法連帶債務內部求償法律關係，請求王男給付29萬8532元。

王男答辯。郭女對他的妻子有騷擾挑釁行為，也曾妻子住處門鎖、拍門並大聲說話，他的妻子所受精神痛苦，多為郭女惡意行為造成。如認他要負擔一半損害賠償責任，無非將郭女加害行為所生損害轉嫁給他，並不公平，也會影響妻子家庭經濟負擔，形同變相懲罰及二次傷害。依損害情節判斷，他應僅有1成任，願給付郭女4萬2647元。

基隆地院法官審理後指出，郭女明知王男有配偶，卻與他發展婚外情，造成王妻精神痛苦，加上郭女有騷擾王妻行為，兩人共同侵害王妻配偶身分法益行為，郭女應分擔60％責任，王男負40％責任，王男應給付郭女17萬0589元。全案可上訴。