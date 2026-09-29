南市2線3警官酒駕肇事記大過拔主管 5萬元交保今年考績將打丙

台南市警第二分局二線三星陳姓內勤單位主管昨晚酒駕肇事，分局指出，陳身為幹部，未能以身作則，知法犯法，除依公共危險罪嫌移送偵辦，分局已召開考績會，擬記一大過處分，並調整為非主管職務及服務地區，且從嚴查究相關人員考監責任。陳今年考績將考列丙等。

昨天教師節是連假最後一天，台南市東區中華東路、崇信街口晚間7時許發生追撞車禍，陳姓警官騎車疑未注意車前停等紅燈騎士，從後撞到當場人車倒地，被追撞騎士受到輕傷；當雙方查看車損狀況，由於民眾聞到陳散發酒味，研判對方酒駕，報警處理。

轄區第一警分局員警迅速趕往，肇事警官全程低調未出示身分。完全配合到場處理員警處置，但派出所幹部仍認出他是第二分局的二線三星內勤單位主管；由於警官有明顯酒味，經實施酒測，發現高達每公升1.12毫克，承辦警方立即向上通報警察局，由督察體系介入了解。

第一分局將陳姓警官帶回派出所製作筆錄後，依公共危險罪移送台南地檢署，檢方諭令5萬元交保；據了解，陳姓警官個性外向活潑，酒量不錯，喜好與人結善緣，對待同事好相處、十分寬容，也多能完成長官交辦的事項，如今因酒駕自毀前程，讓基層唏噓不已，直言便宜行事、太有自信。

由於警察局三申五令，多次申明「酒駕零容忍」​，近期也持續嚴查酒駕、毒駕，這次卻仍發生「自己人」酒駕肇事；第二分局副分局長江彥勳今天上午說明，陳姓幹部酒駕肇事，身為幹部，未能以身作則，知法犯法，全案除依公共危險罪移送偵辦，分局也於昨晚召開考績會，擬予記一大過處分。

江彥勳指出，分局將陳調整為非主管職務及服務地區，從嚴查究相關人員考監責任，陳今年度考績將考列丙等；分局將持續秉持「酒駕零容忍」政策，持續要求各級主管落實宣導，嚴禁員警酒後駕車。

台南市警第二分局二線三星陳姓內勤單位主管昨晚酒駕肇事，分局擬記一大過處分，調整為非主管職務。記者袁志豪／攝影

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