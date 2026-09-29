快訊

逼女兒身掛畜生紙板遊街示眾 警緊急逮捕44歲惡父

27元影印爽中千萬！7-ELEVEN統一發票開出11張大獎 幸運門市一次看

憤怒演算法 萬筆貼文獨家揭密Threads仇恨值從何而來？

聽新聞
0:00 / 0:00

南市2線3警官酒駕肇事記大過拔主管 5萬元交保今年考績將打丙

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第二分局二線三星陳姓內勤單位主管昨晚酒駕肇事，分局指出，陳身為幹部，未能以身作則，知法犯法，除依公共危險罪嫌移送偵辦，分局已召開考績會，擬記一大過處分，並調整為非主管職務及服務地區，且從嚴查究相關人員考監責任。陳今年考績將考列丙等。

昨天教師節是連假最後一天，台南市東區中華東路、崇信街口晚間7時許發生追撞車禍，陳姓警官騎車疑未注意車前停等紅燈騎士，從後撞到當場人車倒地，被追撞騎士受到輕傷；當雙方查看車損狀況，由於民眾聞到陳散發酒味，研判對方酒駕，報警處理。

轄區第一警分局員警迅速趕往，肇事警官全程低調未出示身分。完全配合到場處理員警處置，但派出所幹部仍認出他是第二分局的二線三星內勤單位主管；由於警官有明顯酒味，經實施酒測，發現高達每公升1.12毫克，承辦警方立即向上通報警察局，由督察體系介入了解。

第一分局將陳姓警官帶回派出所製作筆錄後，依公共危險罪移送台南地檢署，檢方諭令5萬元交保；據了解，陳姓警官個性外向活潑，酒量不錯，喜好與人結善緣，對待同事好相處、十分寬容，也多能完成長官交辦的事項，如今因酒駕自毀前程，讓基層唏噓不已，直言便宜行事、太有自信。

由於警察局三申五令，多次申明「酒駕零容忍」​，近期也持續嚴查酒駕、毒駕，這次卻仍發生「自己人」酒駕肇事；第二分局副分局長江彥勳今天上午說明，陳姓幹部酒駕肇事，身為幹部，未能以身作則，知法犯法，全案除依公共危險罪移送偵辦，分局也於昨晚召開考績會，擬予記一大過處分。

江彥勳指出，分局將陳調整為非主管職務及服務地區，從嚴查究相關人員考監責任，陳今年度考績將考列丙等；分局將持續秉持「酒駕零容忍」政策，持續要求各級主管落實宣導，嚴禁員警酒後駕車。

台南市警第二分局二線三星陳姓內勤單位主管昨晚酒駕肇事，分局擬記一大過處分，調整為非主管職務。記者袁志豪／攝影
台南市警第二分局二線三星陳姓內勤單位主管昨晚酒駕肇事，分局擬記一大過處分，調整為非主管職務。記者袁志豪／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 交保 考績

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南市警局2線3警官酒駕追撞騎士 酒測值1.12送辦基層嘆自毀前程

毒酒駕？BMW連撞路旁12輛機車肇事逃逸 警通知開罰駕駛人

眼神閃爍露餡！中壢警火車站查獲16非法移工 揪出偷渡客

影／台中北區單車一迴轉闖禍了…機車連環撞轎車 肇事單車男溜了

相關新聞

周玉蔻烏龍爆料張淑娟「晶華滾床案」 二審輕判9月仍要坐牢

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月。全案上訴至二審，台灣高等法院今（29）日宣判，二審撤銷原判，改判周9月徒刑；另改判蔡6月徒刑，得易科罰金。仍可上訴。

南市2線3警官酒駕肇事記大過拔主管 5萬元交保今年考績將打丙

台南市警第二分局二線三星陳姓內勤單位主管昨晚酒駕肇事，分局指出，陳身為幹部，未能以身作則，知法犯法，除依公共危險罪嫌移送偵辦，分局已召開考績會，擬記一大過處分，並調整為非主管職務及服務地區，且從嚴查究相關人員考監責任。陳今年考績將考列丙等。

她當小三賠償元配40萬元…訴請已婚男分擔 法官判他要給付四成給小三

郭女與已婚的王姓男子有婚外情，法官判兩人應連帶賠償王妻40萬元，王妻全向郭女索討。郭女付錢後覺得不平，認為王男要負七成責任並求償，王男則說他只有一成責任。法官審理後，認為王妻所受精神痛苦，郭女要付六成責任，判王男給付郭女17萬多元。

機械停車格突升起她開車門撞爛！操作者辯「不知車上有人」下場慘了

吳姓女子將愛車停到台南市一間大樓地下停車場，開門準備下車，陳姓女子卻突然操作機械停車格導致鐵架上升，吳女嚇得尖叫、左車門也毀損；吳女提告求償，陳女辯稱根本不知吳女車上有人，且是吳女突然開門才導致車損，是吳女自己的過失，法院仍判決要賠7萬餘元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。