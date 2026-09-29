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機械停車格突升起她開車門撞爛！操作者辯「不知車上有人」下場慘了

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

吳姓女子將愛車停到台南市一間大樓地下停車場，開門準備下車，陳姓女子卻突然操作機械停車格導致鐵架上升，吳女嚇得尖叫、左車門也毀損；吳女提告求償，陳女辯稱根本不知吳女車上有人，且是吳女突然開門才導致車損，是吳女自己的過失，法院仍判決要賠7萬餘元。可上訴。

吳姓女子提起請求侵權行為損害賠償訴訟指出，她今年2月6日開車至台南市安平區一處大樓地下一樓停車場，將轎車停放在7號機械停車格，開啟左前車門準備下車時，陳姓女子突然操作停車格升降開關，致使其隔壁停車格鐵架上升。

吳女主張，鐵架撞到她的車輛左前車門下緣致毀損，開合功能因此無法正常使用；車輛受損修復費用為7萬9500元，請求陳女應全數賠償。

陳姓女子表示，當天中午搭乘住家電梯往地下1樓，出電梯後步行約5至7秒鐘至機械停車位升降紐前，確認無其他人在設備周遭、車輛車門皆無開啟等才啟動升降紐，欲將自家車輛升起；約莫2秒鐘，聽到有喀喀聲響即按停止鈕，同時聽到尖叫聲，才知道旁邊車位上有人。

陳女認為，吳女車輛熄火、前擋風玻璃隔熱紙顏色頗深，無任何客觀表徵顯示車上有人，以一般人經驗法則判斷均無人員，她已善盡確認義務；若吳女在「運作過程」中突然開啟車門，屬於突發且非操作者能預見的行為，缺乏避免事故發生的客觀可能性。

陳女主張，吳女身為使用者，理應注意周遭環境及設備運作狀態，卻在車位升降中開啟車門，未盡自己財物維護注意義務；設備正常升降運作本身並不會直接破壞靜止的車門，是吳女「主動打開車門擴大車體範圍」，才使車門撞擊機械結構或鄰近車位，請求駁回告訴。

台南地院台南簡易庭指出，吳女提出轄區第四警分局華平派出所受理案件證明單、監視器錄影畫面為證，經勘驗錄影光碟，吳女是在當日12時12分35秒開啟車門後，陳女才走向控制開關處，可輕易目視到兩造車輛及停放情形；陳女操作開關時，吳女車門也未關上。

法院認為，陳女仍在12時12分53秒操作開關使停車格啟動上升，導致吳女車輛受損，顯然陳女並未善盡其善良管理人注意義務；對於停車格啟動後是否可能造成他人損害的防免義務，疏未注意，因此致生本件車損，其所辯與勘驗結果呈現的事實不符，難以憑採。

法院認定，陳女行為顯是損害結果發生的因素，對車損發生具有過失，其過失行為與車輛受有損害間具有相當因果關係；吳女並未突然開門，並無過失，自得請求給付損害賠償，審酌其估價修復費用，扣除折舊部分應為7萬2417元，為有理由，應予准許。

吳姓女子將愛車停到台南市一間大樓地下停車場，開門準備下車，陳姓女子卻突然操作機械停車格導致鐵架上升，吳女左車門毀損，法院判決要賠7萬餘元。圖／民眾提供
吳姓女子將愛車停到台南市一間大樓地下停車場，開門準備下車，陳姓女子卻突然操作機械停車格導致鐵架上升，吳女左車門毀損，法院判決要賠7萬餘元。圖／民眾提供

吳姓女子將愛車停到台南市一間大樓地下停車場，開門準備下車，陳姓女子卻突然操作機械停車格導致鐵架上升，吳女左車門毀損，法院判決要賠7萬餘元。圖／民眾提供
吳姓女子將愛車停到台南市一間大樓地下停車場，開門準備下車，陳姓女子卻突然操作機械停車格導致鐵架上升，吳女左車門毀損，法院判決要賠7萬餘元。圖／民眾提供

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