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小羊卡牌社受害者逾700人 業者鄭男遭通緝

中央社／ 台北28日電

位於台北市西門町商圈的小羊卡牌社無預警倒閉，全案歷時近2個月，警方初步統計受害者約700多人，總財損金額達8000多萬元，全案已依詐欺罪函送北檢偵辦，業者鄭男遭通緝

台北市法務局8月發布消費警訊，專營代購寶可夢（PTCG）卡牌、代送鑑定及寄賣等服務的「小羊卡牌社」，業者疑似捲款失聯、無預警停業，引發眾多消費者恐慌，北市警方已介入調查。

據悉，警方專案小組歷經近2個月彙整全國報案資料，初估受害玩家逾700人，總財損達新台幣8000多萬元。研判仍有部分受害者可能因損失金額較低或其他考量而未報案，實際受害數字都可能再攀高。

專案小組已於9月15日將全案依涉詐欺罪函送台北地檢署偵辦，檢方已對業者鄭男發布通緝。

通緝 受害者 西門町

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