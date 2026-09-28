通緝犯丈夫家門口被壓制 她為護夫拉警的手、掐警脖子觸法 代價3萬元

馬姓女子的丈夫、黃姓男子因案被通緝，在家門口遇警盤查時，急按門鈴，等馬女開門就想進屋，被警員拉住。馬女「護夫」，拉警員的手、掐警員脖子，被檢方起訴妨害公務。法官審理後，處拘役10日。得易科罰金。

判決指出，新北市瑞芳警分局警員今年1月18日下午，在馬女住處前看到黃男形跡可疑，加以盤查時，黃男未配合，並急按門鈴，當馬女開門後，又急著進入屋內。

警員發現後拉住黃男，並壓制黃男過程中，馬女拉住警員手臂，還用手掐住警員脖子，造成警員的頸部及左側前胸壁，有局部擦傷及挫傷。

警方依妨害公務、傷害罪嫌將馬女移送法辦，基隆地檢署檢察官偵查時，馬女賠償警員，雙方達成和解，警員撤回傷害告訴，檢察官依妨害公務罪嫌起訴馬女。

基隆地方法院法官審理時，檢察官與馬女在審判外達成協商合意，馬女認罪。檢察官聲請改依協商程序判決，法官因此不經言詞辯論，依協商合意範圍，判決馬女拘役10日，如易科罰金，以1千元折算1日。