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法務部統計近5年人口販運案 涉器官摘取共147人

中央社／ 台北28日電

桃園地檢署日前偵結不法分子企圖誘騙民眾赴中摘器官案，而根據法務部最新統計，近5年地檢署辦理人口販運案件偵結3401人，以勞力剝削為最多，涉及器官摘取案共147人。

桃檢偵辦人口販運案，查出江男等7人以高薪徵車手、走私為餌，企圖誘騙民眾送往中國大陸摘取器官，3人受騙，所幸未遭運送出境，9月間起訴被告7人並求處7年有期徒刑。

根據法務部9月公布的統計分析，為強化打擊犯罪集團剝削、奴役及利用被害人犯罪等新型態人口販運態樣，民國112年6月14日修正公布「人口販運防制法」全文，擴大處罰態樣、加重罪責刑度，以增進人權保障並嚴懲不法。

經統計110至114年地方檢察署辦理人口販運案件情形，共偵結3401人，各年人數互有增減，自111年起超過600人，112年957人為近5年最多，114年為802人。

依案件類型觀察，3401人所涉案件中，以勞力剝削1914人最多，性剝削1281人次之；觀察年度變化，性剝削人數有增加趨勢，自110年168人增至114年309人；勞力剝削呈先增後減，於112年增至678人最多，114年減至397人；器官摘取共147人，各年均在70人以下，114年為34人。

統計分析進一步指出，3401人中，起訴占41.0%；近5年人口販運案件有罪者年齡，以「18至30歲未滿」占50.4%最多，其次為「30至40歲未滿」占27.3%，平均年齡為32.0歲。

法務部表示，人口販運是國際社會公認殘害人權甚鉅且惡性重大的犯罪行為，政府積極採取各項防制措施，追蹤檢討各部會防制策略，整合公部門及民間資源，加強打擊人口販運。依據美國國務院2025年全球防制人口販運評比結果，台灣連續16年名列第一級國家，成效獲得國際肯定。

法務部 器官 走私

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