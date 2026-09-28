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嫌修車吵被檢舉！台中狠兄拿斧頭夜市砍胞弟 涉殺人未遂最新判決出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子在去年間因不滿胞弟檢舉他修車太吵，攜帶斧頭前往夜市尋仇，從背後朝弟弟頭部與胸部瘋狂揮砍。過程中他更冷血恫嚇「要給你死！」。此舉導致胞弟顳動脈及腋靜脈斷裂，險些命喪黃泉，王男偵審期間雖坦承揮刀，卻矢口否認殺人，辯稱「只是想給個教訓」。一審依殺人未遂罪重判8年6月，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持原判，全案尚未確定。

檢警調查，王男與胞弟同住、素有嫌隙。2025年6月1日晚間9時許，王男因不滿遭弟弟瞪視，懷疑對方下午報警檢舉他修理機車噪音擾鄰，頓時怒火中燒。他研判弟弟外出前往清水區的五權夜市，竟從家中隨手拿取一把斧頭與一把菜刀出發尋仇。同日晚間10時許，王男在夜市發現弟弟身影，二話不說直接從背後持斧頭朝其頭部猛劈，隨後兩人發生扭打，王男再持斧頭朝弟弟胸部等要害瘋狂揮砍。

驚悚砍殺過程全被同行友人目擊，眾人合力將殺紅眼的王男壓制在地並報警。胞弟被緊急送醫搶救，受有左前額、後腦杓撕裂傷，顳動脈、腋靜脈斷裂及胸大肌破裂。

醫師直言，若再差1至2公分砍到大動脈就不必救了。檢方認定王男涉犯殺人未遂罪嫌，依法提起公訴。

台中地院審認，王男曾有放火燒屋危及家人的前科，此次僅因細故積怨，竟無視人體要害部位，持致命利器朝胞弟頭、胸猛砍，主觀上具殺人的不確定故意。

法官考量，王男犯後否認殺人犯意，且未與被害人達成和解，一審依殺人未遂罪，判刑8年6月，沒收作案斧頭與菜刀。

王男不服量刑，堅稱案發當時「理智線斷掉」，辯稱順手揮砍時並未注意部位，絕對沒有要殺死弟弟的意圖，認為原審未考量其實際動機，遂提起上訴期盼爭取輕判。

台中高分院近日審結，認定王男持利器攻擊神經中樞與重要臟器所在位置，下手極重且殺人犯意明確。原審認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴，維持8年6月徒刑，全案尚未確定。

台中市王姓男子在去年間涉持斧頭，在清水區五權夜市砍殺親弟，台中高分院近日審結宣判。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子在去年間涉持斧頭，在清水區五權夜市砍殺親弟，台中高分院近日審結宣判。記者陳宏睿／翻攝

台中 夜市 殺人未遂

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